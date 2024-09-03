韓國泡菜遭全球暖化衝擊 高溫不利生長 南韓未來恐種不出大白菜

韓國泡菜(kimchi)成了全球暖化的另類「受害者」。科學家、農民和製造商均指，因天氣變暖，製作泡菜所需的大白菜品質和產量都受到嚴重影響。

大白菜「喜歡」涼爽

路透社報道，大白菜適合在較涼爽的氣候種植，通常在山區，因為山上溫度在大白菜主要生長期的夏季很少高於攝氏25度。然而，有研究顯示，氣候變化導致天氣變暖，正在威脅大白菜生長，韓國未來可能會因炎熱而無法再種植。植物病理和病毒學者李永奎(Lee Young-gyu，音譯)說，「希望這種預想的事不會發生」。他指出，「大白菜喜歡在涼爽氣候下生長，適合種植的溫度地帶十分狹窄……最理想的氣溫是在攝氏18度到21度」。