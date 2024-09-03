韓國泡菜遭全球暖化衝擊 高溫不利生長 南韓未來恐種不出大白菜

韓國泡菜(kimchi)成了全球暖化的另類「受害者」。科學家、農民和製造商均指，因天氣變暖，製作泡菜所需的大白菜品質和產量都受到嚴重影響。
大白菜「喜歡」涼爽
路透社報道，大白菜適合在較涼爽的氣候種植，通常在山區，因為山上溫度在大白菜主要生長期的夏季很少高於攝氏25度。然而，有研究顯示，氣候變化導致天氣變暖，正在威脅大白菜生長，韓國未來可能會因炎熱而無法再種植。植物病理和病毒學者李永奎(Lee Young-gyu，音譯)說，「希望這種預想的事不會發生」。他指出，「大白菜喜歡在涼爽氣候下生長，適合種植的溫度地帶十分狹窄……最理想的氣溫是在攝氏18度到21度」。
高溫對大白菜有甚麼影響？
這種辣味的發酵食物可用蘿蔔、青瓜和蔥製作，但最受歡迎的還是大白菜。高溫對大白菜有甚麼影響？被南韓農業部封為「泡菜大師」的李夏妍(Lee Ha-yeon，音譯)解釋，菜心會「變質，根部也會變糊……如果情況持續，我們夏天可能就要放棄用大白菜製作泡菜」。據悉，在田裡或廚房，無論是商用或一般家庭的廚房裡，農民和製作者已感受到變化。
南韓高地大白菜種植區大減
南韓政府統計數據顯示，去年的高地大白菜種植區不到20年前8,796公頃的一半，只剩3,995公頃。農業智庫「農村振興廳」表示，氣候變化的設想情境預估，種植區將在未來25年內大幅縮小到44公頃，到2090年，高地將不再種植大白菜。研究員指出，隨著夏季變得更熱、更長，愈來愈高的氣溫，無法預料的暴雨以及更難控制的蟲害，都導致大白菜減產。
中國進口泡菜帶來競爭
韓國泡菜產業原已面臨中國進口產品的低價競爭，多數銷往餐廳，而氣候變化又加劇了這些挑戰。南韓海關周一公布的數據顯示，截至7月底，韓國泡菜進口額增加6.9%，達到9,850萬美元(約7.68億港元)，幾乎全部來自中國，創歷來同期新高。
農民擔憂
71歲農民金時葛(Kim Si-gap，音譯)說：「報道說，韓國有一天再也種不到大白菜，這令人震驚，又很悲哀……泡菜是我們餐桌上不能沒有的東西。萬一事情發生了，我們該怎麼辦？」