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國際
2024-09-03 17:21:08

韓國泡菜遭全球暖化衝擊 高溫不利生長 南韓未來恐種不出大白菜

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韓國泡菜在全球廣受歡迎。(路透社)

韓國泡菜在全球廣受歡迎。(路透社)

韓國泡菜(kimchi)成了全球暖化的另類「受害者」。科學家、農民和製造商均指，因天氣變暖，製作泡菜所需的大白菜品質和產量都受到嚴重影響。

大白菜「喜歡」涼爽

路透社報道，大白菜適合在較涼爽的氣候種植，通常在山區，因為山上溫度在大白菜主要生長期的夏季很少高於攝氏25度。然而，有研究顯示，氣候變化導致天氣變暖，正在威脅大白菜生長，韓國未來可能會因炎熱而無法再種植。植物病理和病毒學者李永奎(Lee Young-gyu，音譯)說，「希望這種預想的事不會發生」。他指出，「大白菜喜歡在涼爽氣候下生長，適合種植的溫度地帶十分狹窄……最理想的氣溫是在攝氏18度到21度」。

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高溫對大白菜有甚麼影響？

這種辣味的發酵食物可用蘿蔔、青瓜和蔥製作，但最受歡迎的還是大白菜。高溫對大白菜有甚麼影響？被南韓農業部封為「泡菜大師」的李夏妍(Lee Ha-yeon，音譯)解釋，菜心會「變質，根部也會變糊……如果情況持續，我們夏天可能就要放棄用大白菜製作泡菜」。據悉，在田裡或廚房，無論是商用或一般家庭的廚房裡，農民和製作者已感受到變化。

大白菜是韓國泡菜的主要材料。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 南韓「泡菜大師」李夏妍(中)與助手在泡菜文化研究所製作泡菜。(路透社) 製作泡菜的食材。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 南韓江陵市的大白菜種植區。(路透社) 泡菜的主要材料大白菜。(路透社) 農民金時葛擔心南韓未來可能種不出大白菜。(路透社) 南韓江陵市生產的大白菜。(路透社) 「泡菜大師」李夏妍與助手一起製作泡菜。(路透社)

南韓高地大白菜種植區大減

南韓政府統計數據顯示，去年的高地大白菜種植區不到20年前8,796公頃的一半，只剩3,995公頃。農業智庫「農村振興廳」表示，氣候變化的設想情境預估，種植區將在未來25年內大幅縮小到44公頃，到2090年，高地將不再種植大白菜。研究員指出，隨著夏季變得更熱、更長，愈來愈高的氣溫，無法預料的暴雨以及更難控制的蟲害，都導致大白菜減產。

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中國進口泡菜帶來競爭

韓國泡菜產業原已面臨中國進口產品的低價競爭，多數銷往餐廳，而氣候變化又加劇了這些挑戰。南韓海關周一公布的數據顯示，截至7月底，韓國泡菜進口額增加6.9%，達到9,850萬美元(7.68億港元)，幾乎全部來自中國，創歷來同期新高。

農民擔憂

71歲農民金時葛(Kim Si-gap，音譯)說：「報道說，韓國有一天再也種不到大白菜，這令人震驚，又很悲哀……泡菜是我們餐桌上不能沒有的東西。萬一事情發生了，我們該怎麼辦？」

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