韓國男涉家暴遭警約談　「施暴程度輕微」獲釋後即持刀擄殺女友

一名男子被女友指控家暴遭到警方要求到案說明，男子因施暴程度輕微獲釋後，竟在一個小時後持刀將女友砍死。（示意圖／photoAC）

記者陳怡伶／綜合報道

韓國一名33歲男子因涉嫌家暴遭警方約談，不過由於施暴程度較輕微，警方便讓男子離開。怎料該名男子獲釋後，竟在一個小時後持刀將女友砍死，還開著租來的車，逃亡了8小時，最後在一處深山被警察逮捕。

等女友離開警局即行兇

綜合韓媒報道，33歲的金姓男子26日因涉嫌對同居的47歲女友施暴，被警方要求到案說明。他當天凌晨5點37分進入警局，6點11分被釋放。然而，金男在離開警局後，疑似不滿女友報警去告狀，就在兩人同居處附近不斷閒晃，等女友結束與警察的訊問。

後來金男等到女子7點07分從警察局出來後，他便將人堵到首爾的某處地下停車場，並持刀殺死女友。隨後他將女友屍體拖進租來的車的後座，駕車逃亡，一直到當天下午3點25分才在一處深山的空地被發現。警方同時在汽車後座發現女子的遺體，因此依殺人罪嫌將他逮捕。