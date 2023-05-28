韓國男涉家暴遭警約談　「施暴程度輕微」獲釋後即持刀擄殺女友

記者陳怡伶／綜合報道
韓國一名33歲男子因涉嫌家暴遭警方約談，不過由於施暴程度較輕微，警方便讓男子離開。怎料該名男子獲釋後，竟在一個小時後持刀將女友砍死，還開著租來的車，逃亡了8小時，最後在一處深山被警察逮捕。
等女友離開警局即行兇
綜合韓媒報道，33歲的金姓男子26日因涉嫌對同居的47歲女友施暴，被警方要求到案說明。他當天凌晨5點37分進入警局，6點11分被釋放。然而，金男在離開警局後，疑似不滿女友報警去告狀，就在兩人同居處附近不斷閒晃，等女友結束與警察的訊問。
後來金男等到女子7點07分從警察局出來後，他便將人堵到首爾的某處地下停車場，並持刀殺死女友。隨後他將女友屍體拖進租來的車的後座，駕車逃亡，一直到當天下午3點25分才在一處深山的空地被發現。警方同時在汽車後座發現女子的遺體，因此依殺人罪嫌將他逮捕。
警方：受害人拒進一步協助
根據調查，事發時曾有民眾看到金男將女子拖上車，但是並沒有報警。直到上午10點41分左右，附近商場經理在停車場看到血跡才報警。警方調閱監視器畫面後，正式鎖定金男，並展開追捕行動。
金男在接受警方約談並釋放後，短短一小時就行兇，也讓外界懷疑警察是否有疏忽，輕放了家暴者。
對此警方則表示，經過雙方約談後，警方曾主動詢問受害人是否願意完成危險程度測量表，並配戴由政府提供的有定位功能的智慧型手錶，不過遭到拒絕。且因受害人與金男同居，警方也曾詢問是否需要提供臨時住處，同樣遭拒絕。
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