韓國總統尹錫悅無預告訪問烏克蘭　承諾擴大對烏物資援助

記者彭巧蓁／綜合報道
韓國總統尹錫悅前往立陶宛參加北約峰會並訪問波蘭後，15日與第一夫人金建希突然前往烏克蘭。這是俄烏戰爭爆發以來尹錫悅的首次訪問，事先完全保密到家。
根據《美聯社》報道，尹錫悅參觀了基輔附近的兩個小城市布查（Bucha）和伊爾平（Irpin），俄烏戰爭初期俄軍在兩個地方虐殺大量平民。在與烏克蘭總統澤連斯基舉行峰會之前，尹錫悅特別到烏克蘭戰爭死難者紀念碑前獻花致意。
不供應致命武器給衝突地區
韓國作為美國在亞洲的重要盟友，也加入了對俄羅斯的國際制裁，並向烏克蘭提供了人道和資金方面的支持。在與澤連斯基舉行的聯合記者會上，尹錫悅也宣布了擴大向烏克蘭運送支持物資的計劃，但沒有提及武器供應。
事實上，韓國雖然身為亞洲的重要軍武出口國，但由於有着不供應致命武器給衝突地區的政策，因此一直沒有「直接」提供烏克蘭武器，而是透過援助烏克蘭的北約成員國，販售給他們坦克、榴彈砲、戰鬥機和其他武器系統。
美國購韓製10萬發砲彈
有美國官員曾在去年11月表示，美國已同意從韓國製造商購買10萬發砲彈提供給烏克蘭，但韓國官員堅稱這些彈藥是為了補充美國耗盡的庫存。
北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在一月份訪問韓國時，也曾呼籲韓國向烏克蘭提供直接軍事援助，稱基輔迫切需要武器來抵禦俄羅斯的長期入侵。
今年5月，當尹錫悅在首爾會見烏克蘭第一夫人奧琳娜（Olena Zelenska）時，曾表示他將擴大韓國對烏克蘭的非軍事援助，尹錫悅辦公室當時表示，奧琳娜並沒有提出提供武器的要求。
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