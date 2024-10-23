韓女網紅遭跟蹤狂埋伏13小時　一開門即遭闖入性侵(有片)

韓國20歲人氣網紅趙芮梨(조예리），直播平台有百萬關注，社交平台 Instagram(IG)亦有15.8萬人追蹤。她日前在社交平台貼出一段門前閉路電視片段，透露自己被跟蹤狂在家門外埋伏13小時後，闖入屋性侵，並表示已將片段交予警方。

趙芮梨10月18日在IG上表示自己「遭遇一件難以言喻的恐怖事件」，並發布家門前長9秒的閉路電視影片，顯示一名戴著鴨嘴帽的男子躲在趙芮梨住處的門外，等趙芮梨將門打開後，立刻上前闖入屋內。她表示：「在那之後，我在屋內經歷了一些可怕的事，這很難在Instagram上說明」。並表示已報警處理。