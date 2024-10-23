韓女網紅遭跟蹤狂埋伏13小時　一開門即遭闖入性侵(有片)

韓國20歲人氣網紅趙芮梨(조예리），直播平台有百萬關注，社交平台 Instagram(IG)亦有15.8萬人追蹤。她日前在社交平台貼出一段門前閉路電視片段，透露自己被跟蹤狂在家門外埋伏13小時後，闖入屋性侵，並表示已將片段交予警方。
趙芮梨10月18日在IG上表示自己「遭遇一件難以言喻的恐怖事件」，並發布家門前長9秒的閉路電視影片，顯示一名戴著鴨嘴帽的男子躲在趙芮梨住處的門外，等趙芮梨將門打開後，立刻上前闖入屋內。她表示：「在那之後，我在屋內經歷了一些可怕的事，這很難在Instagram上說明」。並表示已報警處理。
被質疑自導自演 趙芮梨：影片已交警方列為證據
綜合報道，趙芮梨在直播中憶述，從閉路電視的片段得悉，該男子在她家門口埋伏了13小時，當時自己準備出門、未料卻在推開門的瞬間被該名男子闖入，雖然一度嘗試呼救反抗，但由於力氣懸殊，很快被對方摀住了她的嘴，門就被關上。趙芮梨其後表示，在她公開閉路電視畫面後，被部分網民質疑她自導自演，她指出，案發時間是8月28日，她已將影片交給警方，並確認非捏造，影片亦被列為證據，目前還未掌握襲擊者的身分。
한남 스토커가 문 앞에서 13시간 대기타다가 문 열리자마자 bj조예리를 성폭행했다고 함— 예토전생아카이브 (@Queenarchive2) October 18, 2024
실제 경찰 증거로 채택된 cctv영상
영상 놀랄 수 있으니 조심 pic.twitter.com/cQww2XnOnm