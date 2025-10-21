韓女自製火槍燒蟑螂釀大廈火災 中國籍母親為救2個月初生嬰爬窗逃生墮斃

韓媒報道，事發於京畿道烏山市一幢5層高商住大樓，周一(20日)清晨5時35分左右，住在2樓的20多歲女子因為屋內有蟑螂，便模仿YouTube教學影片，用打火機點火，再向火苗噴上噴霧式止痛劑造成「火槍」，試圖燒死蟑螂，火焰卻意外燒著床鋪和床邊的垃圾，火勢一發不可收拾，迅速蔓延至其他單位，整幢大樓不久即陷入火海。

消防員接報到場奮力救火，並疏散大樓內32戶居民。住在5樓的一對中國籍夫婦在單位內受困，抱著2個月大的嬰兒開窗求救。附近大樓有住戶聽見呼喊後即幫忙救人，夫婦將嬰兒拋下，在地面的住戶先成功接住嬰兒，接著丈夫也順利爬窗逃生，但妻子試圖爬過窗戶時卻失足墮樓，送院搶救後不治。

警方懷疑，夫婦倆選擇爬窗，是因為樓梯間已布滿濃煙，他們無法跑下樓逃生。火警中，另有8人因吸入濃煙受了輕傷或重傷。

報道指，據稱釀禍的20多歲女子平時亦用相同手法火燒蟑螂。她向警方供稱，當時在家裡看到蟑螂覺得很噁心，一時衝動點火，發現火勢失控已自行滅火，但未能撲熄，最後報警。