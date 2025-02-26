韓施工大橋突塌活埋10工人 4死6傷死者包括2中國人

南韓京畿道安城市(Anseong)「首爾世宗高速公路」一條正在興建的大橋，昨晨突然倒塌，10名工人被掩埋，最終釀4死6傷。死者包括2名中國工人，傷者亦有一名中國人。中國駐韓大使館與韓方聯繫交涉，希望韓方採取一切措施查明原因、做好善後，同時全力救助傷者，並已派專人前往慰問及了解情況。
事發在當地早上9時49分，現場是「首爾世宗高速公路」非首都圈路段的「天安—安城區段」的第九施工區。其中一處橋樑有5條50米長的混凝土橋板先後坍塌，擊中橋下工作的10名工人，包括3名中國人及7名南韓人。消防部門起初公布2人遇難，其後傳出送院的1名中國籍傷者搶救無效身亡。下午2時21分，救援人員找到最後一名被埋者，惜證實罹難。6名傷者中有5人重傷。
混凝土橋板搬運過程出事
據報塌下的橋板原本要放置在橋墩上，但在起重機搬運過程中出事。當時上行車道橋板已吊裝完畢，但為下行車道吊裝時發生事故。事發地點的橋墩高度不同，最高位置有52米，橋板坍塌的路段總長210米。
事發時有附近商家表示，「施工現場平常不會發出那麼大的聲響，心想發生甚麼事了，結果發現橋塌了」。首爾世宗高速公路全長134公里，其中約72公里首都圈路段今年元旦已開通，剩餘的非首都圈路段預計2026年底完工。負責該工程的建築公司現代建設表示，正在確認損壞情況。
南韓致命工業意外時有發生，今年2月初釜山市機張郡一間酒店的地盤發生大火，造成6死25傷；去年6月京畿道一間鋰電池工廠的火災，更造成23名工人死亡，當局指事涉安全培訓不足。南韓勞動部去年3月公布的數據顯示，2023年有598名工業人員死亡，其中建築業佔逾半，達303人，總死亡人數則從2022年的644人稍減。