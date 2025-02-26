韓施工大橋突塌活埋10工人 4死6傷死者包括2中國人

南韓京畿道安城市(Anseong)「首爾世宗高速公路」一條正在興建的大橋，昨晨突然倒塌，10名工人被掩埋，最終釀4死6傷。死者包括2名中國工人，傷者亦有一名中國人。中國駐韓大使館與韓方聯繫交涉，希望韓方採取一切措施查明原因、做好善後，同時全力救助傷者，並已派專人前往慰問及了解情況。

事發在當地早上9時49分，現場是「首爾世宗高速公路」非首都圈路段的「天安—安城區段」的第九施工區。其中一處橋樑有5條50米長的混凝土橋板先後坍塌，擊中橋下工作的10名工人，包括3名中國人及7名南韓人。消防部門起初公布2人遇難，其後傳出送院的1名中國籍傷者搶救無效身亡。下午2時21分，救援人員找到最後一名被埋者，惜證實罹難。6名傷者中有5人重傷。