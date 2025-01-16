韓星IU遭尹錫悅支持者遷怒　社交網留惡評揚言抵制代言商品｜南韓戒嚴風波

南韓總統尹錫悅頒布戒嚴令涉內亂罪昨被捕，韓星IU李知恩成為其支持者的遷怒對象。支持者不滿她早前向彈劾尹錫悅集會的示威者送暖，在她的社交網IG網頁留言攻擊，還揚言抵制IU代言的商品，例如真露燒酒。

IU早前透過經理人公司公布，向在天冷下參與彈劾集會的民眾提供暖暖包、湯飯、鯛魚燒和年糕等，被認為是公開表態支持彈劾總統尹錫悅，讓不少人直言，相當佩服IU表達立場的勇氣。