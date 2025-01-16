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2025-01-16 16:19:34

韓星IU遭尹錫悅支持者遷怒　社交網留惡評揚言抵制代言商品｜南韓戒嚴風波

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IU

IU因曾向反尹錫悅示威者送暖，遭尹錫悅支持者留言攻擊。(互聯網)

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南韓總統尹錫悅頒布戒嚴令涉內亂罪昨被捕，韓星IU李知恩成為其支持者的遷怒對象。支持者不滿她早前向彈劾尹錫悅集會的示威者送暖，在她的社交網IG網頁留言攻擊，還揚言抵制IU代言的商品，例如真露燒酒。

IU早前透過經理人公司公布，向在天冷下參與彈劾集會的民眾提供暖暖包、湯飯、鯛魚燒和年糕等，被認為是公開表態支持彈劾總統尹錫悅，讓不少人直言，相當佩服IU表達立場的勇氣。

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南韓戒嚴風波｜「以後不喝真露了」

尹錫悅被捕引起支持者不滿，昨晚有人在領導調查的高級公職人員犯罪調查處(公調處)大樓外自焚抗議。IU亦受波及，有人在其IG留言稱「左IU(左派+IU)」、「難道不是中國間諜嗎」、「心裡爽嗎，滿意嗎」、「難道以為所有粉絲都是左派嗎」、「只要稍微學習，就會知道民主黨絕對不能支持。」IU的粉絲擔心偶像看到會受影響，刪除了有關惡意留言。尹錫悅支持者列出IU代言的企業名單，如友利銀行、真露等，表示「已經解約我們銀行的卡」、「以後不喝真露了。」極力宣洩表示自己的不滿。

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而尹錫悅的支持者的網友們不僅到留言處留言，還發起抵制IU代言商品的抵制運動，他們列出IU代言的企業名單，如友利銀行、真露等，表示「已經解約我們銀行的卡」、「以後不喝真露了」。

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