韓男醉酒隨機跟蹤斬殺18歲女生 行兇後詭異微笑 再光顧酒吧卡拉OK(有片)

南韓全羅南道順天市上月26日一名30歲朴姓男子凌晨醉酒後，在街上隨機跟蹤並斬殺一名18歲女學生，更多驚慄案情曝光。韓媒報道，朴男犯案後，不僅對著街上CCTV露出詭異微笑，又在酒吧、卡啦OK徘徊2小時，最後才被警員拘捕。 疑犯借酒消愁 韓聯社引述順天市警方報道，30歲疑犯朴大成殘殺女學生時，所穿的拖鞋脫落，犯案後回到他經營的燉雞料理餐廳換鞋。《東亞日報》、《中央日報》報道，朴大成在順天市照禮洞經營燉雞料理餐廳「국대찜닭」順天店，3個月前與女友分手，最近又生意不好，陷入經濟困難，上月26日凌晨時分，他在店內獨自喝了4瓶燒酒，借酒消愁。

女受害人準備考大學 酒醉下，朴大成從廚房拿刀具，外出跟蹤一名18歲女學生，她當時正在用手機進行視像通話。報道指，該名女學生正準備考大學，送完朋友後獨自回家，順便幫行動不便的爸爸買藥，朴大成盯上她後，一路跟蹤約800米，最後將她砍死。大約13分鐘後，朴大成面露笑意，其詭異微笑的模樣剛巧被街上閉路電視拍到。

行兇後去卡拉OK 之後，朴大成將兇刀在距離犯案現場約500米一處停車場丟棄兇刀後，到附近一間酒吧喝了1瓶啤酒，之後又光顧卡啦OK，最後因在停車場亂踢其他人的車子，與車主發生爭執，警方到場，將他拘捕。經調查後，警方發現朴大成有暴力等犯罪紀錄。