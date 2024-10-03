韓男醉酒隨機跟蹤斬殺18歲女生 行兇後詭異微笑 再光顧酒吧卡拉OK

南韓全羅南道順天市上月26日一名30歲朴姓男子凌晨醉酒後，在街上隨機跟蹤並斬殺一名18歲女學生，更多驚慄案情曝光。韓媒報道，朴男犯案後，不僅對著街上CCTV露出詭異微笑，又在酒吧、卡啦OK遊蕩2小時，最後才被警員拘捕。
疑犯借酒消愁
韓聯社引述順天市警方報道，30歲疑犯朴大成殘殺女學生時，所穿的拖鞋脫落，犯案後回到他經營的燉雞料理餐廳換鞋。《東亞日報》、《中央日報》報道，朴大成在順天市照禮洞經營燉雞料理餐廳「국대찜닭」順天店，3個月前與女友分手，最近又生意不好，陷入經濟困難，上月26日凌晨時分，他在店內獨自喝了4瓶燒酒，借酒消愁。
女受害人準備考大學
酒醉下，朴大成從廚房拿刀具，外出跟蹤一名18歲女學生，她當時正在用手機進行視像通話。報道指，該名女學生正準備考大學，送完朋友後獨自回家，順便幫行動不便的爸爸買藥，朴大成盯上她後，一路跟蹤約800米，最後將她砍死。大約13分鐘後，朴大成面露笑意，其詭異微笑的模樣剛巧被街上閉路電視拍到。
行兇後去卡拉OK
之後，朴大成在距離犯案現場約500米一處停車場丟棄兇刀後，到附近一間酒吧喝了1瓶啤酒，之後又光顧卡啦OK，最後因在停車場亂踢其他人的車子，與車主發生爭執，警方到場，將他拘捕。經調查後，警方發現朴大成有暴力等犯罪紀錄。
辯稱喝酒後斷片
接受調查時，朴大成竟對警方稱，「我喝了4瓶燒酒，所以不記得(犯案)」、「犯案所用的刀具，確實是我平常在店內使用的，但已不記得曾經把刀具拿出來」。
友人透露，朴大成喝了酒之後，表情、目光就會立刻改變，變得很有攻擊性，喝完酒後，他更易與他人起衝突。
犯罪學家分析
南韓知名犯罪心理分析專家李水晶認為，朴大成可能有反社會人格障礙，「從CCTV畫面可見，他犯案後，像是鬆了一口氣，竟露出笑容。我認為，那個笑容很可能代表，他流露出『我終於達成目標』的滿足感。」