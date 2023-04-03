韓總統訪美 拜登夫人邀BLACKPINK與Lady Gaga國宴表演 竟累韓官連環辭職

南韓近日發生一單政治新聞，竟跟該國女子天團BLACKPINK有關，指由BLACKPINK與Lady Gaga合作的一場舉世矚目表演邀請，導致一名南韓高官及兩名總統秘書離職。

事緣南韓總統尹錫悅將於本月26日訪問美國5天，以慶祝韓美同盟70周年。有傳美國總統拜登的夫人、對南韓流行文化有興趣的吉爾(Jill Biden)，建議邀請南韓女子天團BLACKPINK赴白宮，與美國天后Lady Gaga在國宴上演一場美韓匯演。但據報負責協調訪美行程的南韓國安高官、國家安保室室長金聖翰，被發現遲遲沒有給予美方答覆，而被總統尹錫悅斥責，最終導致金聖翰於上月29日辭職收場。尹錫悅的一名禮賓秘書及一名外交秘書，亦因牽涉事件而離職。