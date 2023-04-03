韓總統訪美 拜登夫人邀BLACKPINK與Lady Gaga國宴表演 竟累韓官連環辭職

南韓近日發生一單政治新聞，竟跟該國女子天團BLACKPINK有關，指由BLACKPINK與Lady Gaga合作的一場舉世矚目表演邀請，導致一名南韓高官及兩名總統秘書離職。
事緣南韓總統尹錫悅將於本月26日訪問美國5天，以慶祝韓美同盟70周年。有傳美國總統拜登的夫人、對南韓流行文化有興趣的吉爾(Jill Biden)，建議邀請南韓女子天團BLACKPINK赴白宮，與美國天后Lady Gaga在國宴上演一場美韓匯演。但據報負責協調訪美行程的南韓國安高官、國家安保室室長金聖翰，被發現遲遲沒有給予美方答覆，而被總統尹錫悅斥責，最終導致金聖翰於上月29日辭職收場。尹錫悅的一名禮賓秘書及一名外交秘書，亦因牽涉事件而離職。
BLACKPINK｜報道︰美方要求韓方承擔表演費用
BLACKPINK的經理人公司YG Entertainment較早前表示，的確有收到有關方面前往美國白宮表演的邀請，但公司尚在考慮。另有報道指，美方要求韓方承擔是次表演的費用，因費用高昂，金聖翰可能認為這沒法辦到，因此未有積極跟進安排BLACKPINK赴美。亦有說法指，金聖翰素來與一名同樣負責國安的高官不和，也有可能是權鬥導致他「被辭職」。
事件發酵至上周五，青瓦台發聲明稱，連日來傳媒所報道的BLACKPINK與Lady Gaga聯手表演，「並不在總統訪美行程之內」，意指白宮國宴將不設這場表演。但聲明無提及表演是從無安排抑或取消，以及其取消原因。