綜合韓媒報道，奧約安娜的手機被解鎖後，發現藏有約2750字遺書，內容令人心碎。她在信中寫道：「生活真的讓我太累了」、「胸口痛得像要撕裂一樣，我已經受夠了」。

傳女主播被逼回公司OT

奧約安娜遺書中提及職場欺凌，她點名指控曾遭兩名前輩欺負，對方不僅將自己的錯誤卸給她，還以「需要教導後輩」為理由，要求她下班後回公司加班OT。甚至有前輩質問她：「你以為這裡是你一個人在工作嗎？」對此，奧約安娜只能不斷道歉：「對不起」。

事實上，奧約安娜生前曾向電視台反映相關問題，但即便她離世後，電視台似乎仍未採取任何行動。目前，奧約安娜的好友透過社交平台發聲，並指出疑似欺凌她的兩名主播身分曝光於YouTube影片中，引發大量網友湧入要求解釋，兩人至今未回應。