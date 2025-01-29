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國際
2025-01-29 11:24:00

韓美女主播遺書曝光 千字文控訴職場欺凌 ：像被撕裂

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韓美女主播奧約安娜（오요안나）遺書曝光 淚訴職場欺凌 ：像被撕裂

韓美女主播奧約安娜（오요안나）遺書曝光 淚訴職場欺凌 ：像被撕裂

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去年9月韓國MBC電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）去世，死訊直到12月才被電視台證實，享年28歲，然而近日這名MBC氣象美女主播的遺書曝光，生前疑似遇上職場欺凌。

綜合韓媒報道，奧約安娜的手機被解鎖後，發現藏有約2750字遺書，內容令人心碎。她在信中寫道：「生活真的讓我太累了」、「胸口痛得像要撕裂一樣，我已經受夠了」。

韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）去世後，其手機的遺書曝光。 韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）手機與疑似職場欺凌她的同事Kakao對話截圖。 韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）手機與疑似職場欺凌她的同事Kakao對話截圖。 韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）手機與疑似職場欺凌她的同事Kakao對話截圖。 韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）手機與疑似職場欺凌她的同事Kakao對話截圖。 韓電視台氣象主播奧約安娜（오요안나/Oh Yoanna）手機與疑似職場欺凌她的同事Kakao對話截圖。

傳女主播被逼回公司OT

奧約安娜遺書中提及職場欺凌，她點名指控曾遭兩名前輩欺負，對方不僅將自己的錯誤卸給她，還以「需要教導後輩」為理由，要求她下班後回公司加班OT。甚至有前輩質問她：「你以為這裡是你一個人在工作嗎？」對此，奧約安娜只能不斷道歉：「對不起」。

事實上，奧約安娜生前曾向電視台反映相關問題，但即便她離世後，電視台似乎仍未採取任何行動。目前，奧約安娜的好友透過社交平台發聲，並指出疑似欺凌她的兩名主播身分曝光於YouTube影片中，引發大量網友湧入要求解釋，兩人至今未回應。

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韓美女主播奧約安娜生前經常分享運動照片。 MBC氣象美女主播奧約安娜生前喜愛跑步。 MBC氣象美女主播奧約安娜生前曾到日本與富士山拍照。 MBC氣象美女主播奧約安娜死因未明。 MBC氣象美女主播奧約安娜終年28歲。 MBC氣象美女主播奧約安娜曾參加選美節目。 MBC氣象美女主播奧約安娜家屬決定低調處理其後事。 MBC出文，指奧約安娜家人只想低調處理。 MBC電視台報導旗下氣象女主播吳約安娜9月去世，享年28歲。（奧約安娜IG） 奧約安娜控訴遭職場欺凌，近日遺書被公開。（奧約安娜IG）

電視台否認女主播曾投訴職場欺凌

針對此事，電視台表示，奧約安娜從未向負責部門透露相關情況，並稱若她曾提到，請提供該相關人士的具體信息。他們強調，若奧約安娜的家屬提出要求，電視台將立即展開調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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