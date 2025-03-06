韓美演練誤炸抱川市民居釀15傷　空軍致歉：戰機誤放8枚炮彈(有片)

南韓傳媒報道，京畿道東北部抱川市周四（6日）早上在南韓及美國軍隊於當地進行聯合軍演期間，有炮彈擊中民房，造成15人受傷，其中兩人傷勢嚴重，包括教堂建築等7棟房屋民宅受損，當局正調查事件。南韓軍方證實，參與韓美軍事演習的兩部戰機，錯誤將8顆炸彈投擲到訓練場外，落入一個社區。 疑有人輸入座標失誤 報道指增至最少15人受傷，當中部分人重傷，而事件起因可能是操作投擲炸彈的軍人輸入座標失誤導致事故。空軍就事件對平民造成傷害表示歉意，祝願傷者早日康復，將進行調查及採取一切包括賠償的一切必要措施。

京畿北部消防災難本部透露，當天上午10點5分左右接獲有炮彈擊中抱川市一座建築物旁邊的道路上。共有一座教堂、六座建築物及一部貨車受損，全部傷者清醒送院，大部分都是骨折，消防調動30台設備和78名人員對事故現場進行恢復工作。消防部門認為，這起事故是由於韓美聯合軍事演習期間一架戰鬥機誤射炮彈所引起。 傷者開車聽到「轟」巨響 即失去意識 韓聯社引述鄰近居民指，事發當時突然聽見一聲巨響，地面上下震動，顯示炸彈落下造成的衝擊相當大；一名當時正在開車的傷者表示，他只記得聽到「轟」巨響，接著便失去意識，醒來後人已經在救護車上。

南韓空軍承認，是南韓空軍戰鬥機KF-16在參與韓美聯合軍演過程中，在進行空對地射擊時，失誤發射8枚無導引功能的MK-82炮彈，擊落在射擊訓練場以外的地區。空軍表示，正在對此次事故進行調查，並對民眾造成的損害表示歉意。軍方官員承認涉事參與實彈演練的兩架戰機，上午在位於抱川的訓練場外各投擲四枚炸彈，屬不尋常情況。韓美軍方目前已暫停實彈射擊訓練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。 報道指，MK-82炸彈是用來摧毀建築物和橋樑，爆炸產生的彈坑直徑可達8米，深逾2米，一枚炸彈的殺傷半徑相等於一個足球場的大小。根據韓軍消息，韓美兩軍今日在訓練場實施與自由護盾演習對接的綜合火力打擊訓練；自由護盾下星期啟動，今日的射擊訓練被視為前哨戰。報道指演練在地面戰力方面，兩軍投入的武器及裝備包括主戰坦克、步兵裝甲車、自行榴彈炮、自行迫擊炮、阿帕奇攻擊直升機、美軍無人偵察機；空軍方面有10多部戰機參演。