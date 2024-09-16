韓著名觀光市場重用「二手飲品冰粒」保鮮海鮮 網呼噁心(有片)｜網上熱話

有片段拍到南韓大邱「西門市場」有攤販把民眾的「二手飲品」冰粒回收再用。(互聯網)

去韓國旅行，不少遊客喜愛到南韓大邱著名的「西門市場」觀光，該市場近日曝光令人嘩然的重用「二手飲品冰粒」食安危機，在網上引發熱議。

日前社交平台X上有人發片，揭示西門市場內一個海鮮攤檔的攤販，把遊人飲完的飲品收集，整杯往坑渠傾倒，驚人一幕隨即上演。

西門市場攤販收集「二手冰粒」過程︰