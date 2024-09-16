韓著名觀光市場重用「二手飲品冰粒」保鮮海鮮 網呼噁心(有片)｜網上熱話

去韓國旅行，不少遊客喜愛到南韓大邱著名的「西門市場」觀光，該市場近日曝光令人嘩然的重用「二手飲品冰粒」食安危機，在網上引發熱議。
日前社交平台X上有人發片，揭示西門市場內一個海鮮攤檔的攤販，把遊人飲完的飲品收集，整杯往坑渠傾倒，驚人一幕隨即上演。
西門市場攤販收集「二手冰粒」過程︰
二手冰粒｜飲料倒進坑渠 拾起地上冰粒
片段可見攤販倒完飲品後，把篩在地下的冰粒用雙手拾起，然後再放入桶內。之後可見攤販把收集在桶內的「二手冰粒」，全都倒入放有魚類或海鮮的保溫箱內，相信是用冰粒來降溫，以保魚類新鮮。
二手冰粒｜曾有類似舉報 罰款逾6000港元
片段令當地社會嘩然，有人怒罵攤販不衛生，「買冰塊要用多少錢？」、「連冰塊也買不起不如關門！」據報地方政府去年已曾接過類似舉報，當時向涉事單位罰款100萬韓圜(約6,065港元)，今次事件曝光後，當局將再前往市場檢查。
有報道指，片中海鮮攤販的女負責人，是西門市場第二區的地下商場會會長，其出任的職位超過10年，有人擔心事件將影響西門市場的形象。
西門市場攤販收集「二手冰粒」片段︰
대구서문시장이란 말이있음— 핑크도리 (@gongboobooss) September 15, 2024
버린 얼음 하수구에서 주워서 뭔 얼마나 이익이라고
상도의를 저렇게 저버리나 pic.twitter.com/6InhrZC4Jk