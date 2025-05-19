韓食品巨頭工廠女員工被捲入輸送帶死亡 3年第3宗致命意外

南韓食品巨頭SPC集團旗下一家麵包廠今日（5月19）發生致命意外，一名女員工被捲入機器後死亡。這是SPC旗下工廠3年內發生的至少第3宗致命事故。
根據《韓聯社》與《中央日報》，警方表示，事故發生在5月19日凌晨3時多，位於始興市SPC Samlip的工廠。一名50多歲的女員工在進行輸送帶潤滑作業時，上半身被捲入輸送帶。據悉，這項作業是為確保輸送帶在運送剛出爐的麵包的冷卻過程中順暢運轉。
消防人員趕抵現場時，發現該名女員工的身體已從機器中被分離，倒臥在地，頭部有明顯傷勢。
警方正在根據其他員工的目擊證供和閉路電視畫面，調查意外原因。如發現任何違反安全規定的行為，不排除以業務過失致死罪名起訴工廠相關人員。勞動部也將調查工廠是否違反《勞動安全衛生法》和《重大事故懲罰法》。
公司發道歉聲明
SPC Samlip聯合執行長金範洙（譯音，Kim Bum-soo）發道歉聲明，向死者及其家人表示最深切哀悼，「我們非常重視此事，並將全力以赴處理善後事宜，以防止類似事件再發生」。
金範洙補充，公司正全力配合當局調查，並將竭盡全力查明事發原因並採取適當的後續措施。「事故發生後，我們立即關閉工廠，並正努力為在同一區域工作的員工提供心理支援」。
SPC旗下企業的工廠近年頻傳工安事故。2022年10月，一名23歲的員工在SPC位於平澤市的工廠，被捲入醬料攪拌機後喪命。隔年8月，一名50多歲的工人被困在SPC子公司Shani Co.城南市工廠的麵團機中死亡。
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