韓食品巨頭工廠女員工被捲入輸送帶死亡 3年第3宗致命意外

南韓食品巨頭SPC集團旗下一家麵包廠今日（5月19）發生致命意外，一名女員工被捲入機器後死亡。這是SPC旗下工廠3年內發生的至少第3宗致命事故。

根據《韓聯社》與《中央日報》，警方表示，事故發生在5月19日凌晨3時多，位於始興市SPC Samlip的工廠。一名50多歲的女員工在進行輸送帶潤滑作業時，上半身被捲入輸送帶。據悉，這項作業是為確保輸送帶在運送剛出爐的麵包的冷卻過程中順暢運轉。

消防人員趕抵現場時，發現該名女員工的身體已從機器中被分離，倒臥在地，頭部有明顯傷勢。