韓7月躺平青年增至44.3萬創新高 調查：逾75%青年不願工作

南韓統計廳周日(18日)發布的數據顯示，今年7月青年群組(15至29歲)中不工作也不求職、選擇「躺平」的人同比增加4.2萬，達44.3萬人，創下歷年同月新高。
南韓青年人口815萬
韓聯社報道，這些躺平人口指的是在非經濟活動人口中，雖無嚴重疾病或殘疾，但選擇不工作、不求職的族群。由於青年人口不斷減少，而選擇躺平的人卻進一步增加，因此躺平青年人口佔比創新高。7月份815萬青年人口中，躺平人口佔5.4%，創下歷年同月新高。
南韓躺平青年人數去年反彈
按年份來看，2013年至17年7月躺平青年族群為20多萬，2018年逾30萬，2020年增至44.1萬，2022年減至36.1萬，2023年起反彈。與其他年齡層相比，年輕人選擇躺平的佔比更大。40多歲、30多歲和50多歲選擇躺平的人分別有28.4萬、28.8萬，以及39.4萬。
南韓青年甚麽原因不工作？
根據就業動向微觀數據，躺平青年不僅人數增加，大部份人更是無意工作。問及是否願意工作，75.6%(33.5萬)回答「沒有」。問到有意找工作卻未找工作的原因，42.9%稱「擔心找不到薪水、工作條件理想的工作」，其後依次為「從前找過但沒找到」(18.7%)以及「因為缺乏教育、技術經驗」(13.4%)。