韓7月躺平青年增至44.3萬創新高 調查：逾75%青年不願工作

南韓統計廳周日(18日)發布的數據顯示，今年7月青年群組(15至29歲)中不工作也不求職、選擇「躺平」的人同比增加4.2萬，達44.3萬人，創下歷年同月新高。

南韓青年人口815萬

韓聯社報道，這些躺平人口指的是在非經濟活動人口中，雖無嚴重疾病或殘疾，但選擇不工作、不求職的族群。由於青年人口不斷減少，而選擇躺平的人卻進一步增加，因此躺平青年人口佔比創新高。7月份815萬青年人口中，躺平人口佔5.4%，創下歷年同月新高。