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國際
2023-10-17 17:58:56

韓AV女優裸體套紙箱任人摸胸 懶理被罵淫褻 豪言想傳遞1訊息(有片)

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女優任路人伸手入紙箱觸摸身體，男男女女都玩得開心。(互聯網)

女優任路人伸手入紙箱觸摸身體，男男女女都玩得開心。(互聯網)

紙箱女郎，任摸唔嬲？南韓AV女優兼模特兒「雅仁」近日全身赤祼，在首爾江南區狎鷗亭只套著紙箱上街，上面寫著「天使箱」(Angel Box)，左右開了4個洞，任由路人伸手入內觸摸她的身體，還貼著二維碼，連接自己的IG帳號。從上傳IG的片段可見，雅仁四處鼓勵路人伸手入箱子觸摸她的胸部，不只男性，也歡迎女性一試手感，大家都玩得很High

承認博出位

雅仁如此惹火的舉動成了網上熱話，也吸引媒體關注。她受訪稱，這是一項行為藝術，「想要改變男人赤膊沒有問題，但女人赤膊就是犯罪的社會現狀」，但也承認「博出位」，「如果我IG粉絲數達到10萬，會在箱子上再開一個洞，然後進行活動」。

被陌生人摸胸的感覺如何？雅仁形容，「心情還不錯，這是我身體中最有自信的部位，反而想炫耀，希望所有男人都能摸，希望不要因為是胸部就投以特別眼光」。

路人反應如何？

人們的反應怎樣？雅仁指，他們比想像中害羞，只是輕輕地觸碰，摸一下就走，「其實可以摸得狠一點，但沒有人那樣」，「人們都說『好帥啊』、『加油』、『自信地生活吧』等等」。

活動之後，會否擔心有人會施以胸襲？雅仁表示，「做自由擁抱活動的人不是只在掛著『自由擁抱』牌子時才能抱嗎？現在人們也是只有在我套著『Angel Box』時才能觸摸」。她說，這次活動很有意思，希望以後受到關注和喜愛，目標是套著箱子上電視。

女優捉著路人的人，將其塞入箱裡。(互聯網) 男途人尷尬地伸手入箱。(互聯網) 女途人也玩埋一份。(互聯網) 行為藝術引人注目。(互聯網) 女途人一邊摸一邊笑。(互聯網) 男途人一試手感。(互聯網) 男途人玩得開心。(互聯網) 女優與途人合照。(互聯網) 紙箱女郎掀起熱話。(互聯網) 紙箱女郎掀起熱話。(互聯網) 紙箱貼上二維碼，可連結女優IG帳號。(互聯網) 首爾街頭出現紙箱女郎。(互聯網) 雅仁是AV女優。(互聯網) 雅仁任人摸胸。(互聯網)

經理人公司：想給「性」一些空間

雅仁的經理人公司回應指，這次行為藝術的目標是想為「性」提供一些空間，因為在韓國，一提到「性」，就會被要求禁言，事實上，男女一樣都有性慾，也會想炫耀，「希望得到大家的認同」。公司強調，「胸部和手一樣都是身體部位，希望人們認為即使是胸部也沒甚麼大不了，我們是出於這種意圖策劃這次活動」。

網民反應兩極

對這次活動，不少網民留言批評，有人直指「這難道不屬於公然淫亂罪嗎」、「為何要把自己的身體性商品化」、「為了宣傳，有必要做到這一步嗎」、「女性身體自由不是用在這種地方」。有人批評以行為藝術來掩飾淫褻行為，「他們把藝術當成甚麼，現在行為藝術的形象已因為這種人壞透了」、「因為這種人，女性人權倒退了10年」、「宣傳就宣傳，不要打著行為藝術的幌子」。有網民直指，這是為了宣傳公司及成人內容進行的活動，之前在德國、日本等地有過。事實上，雅仁的IG帳號有不少成人內容。

也有網民表示歡迎，留言「所以說要在首爾生活」、「從今天起，要在狎鷗亭街頭鋪報紙睡覺」、「請進行全國巡演」。

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