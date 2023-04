音樂劇《歌聲魅影》紐約百老匯「落幕」 35年公演近1.4萬場2000萬人次欣賞

著名音樂劇《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)在美國紐約百老匯公演場次近1.4萬場,吸引2,000萬人次入場欣賞,惜昨日上演最後一場,結束在該刻院35年來的公演。《歌聲魅影》是百老匯最長壽劇目,該劇於1986年於英國倫敦首映轟動一時,並於1988年1月26日於美國公演,經歷經濟衰退、恐怖襲擊和文化轉變,令其落幕的最後一根稻草是新冠病毒,因疫情停演近20個月,而票房亦大跌,該劇開支龐大也難以持續下去,包括舞台裝飾、演員服飾和演出者眾。

《歌聲魅影》|曾在香港上演

《歌聲魅影》根據法國作家Gaston Leroux所寫小說改編,一名有殘缺的作曲家是巴黎歌劇院的「鬼魂」Phantom,癡迷地戀上天真的女高音少女Christine,教她聲藝,Christine亦成為他的「繆思」女神,啟發其創作靈感,惟Christine卻戀上藝術贊助人Raoul。該劇著名曲目包括《Masquerade》、《Angel of Music》和《All I Ask of You》。《歌聲魅影》曾在香港等183個城市上演,吸引逾1.45億人次觀看,在逾7萬次演出中以17種語言上演。劇迷現時還可以到旗艦表演地倫敦欣賞《歌聲魅影》,當地10月將會慶祝公演36周年,日本、希臘、澳洲、瑞典、意大利、南韓和捷克也有該劇的演出。