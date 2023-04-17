音樂劇《歌聲魅影》紐約百老匯「落幕」 35年公演近1.4萬場2000萬人次欣賞

著名音樂劇《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)在美國紐約百老匯公演場次近1.4萬場，吸引2,000萬人次入場欣賞，惜昨日上演最後一場，結束在該刻院35年來的公演。《歌聲魅影》是百老匯最長壽劇目，該劇於1986年於英國倫敦首映轟動一時，並於1988年1月26日於美國公演，經歷經濟衰退、恐怖襲擊和文化轉變，令其落幕的最後一根稻草是新冠病毒，因疫情停演近20個月，而票房亦大跌，該劇開支龐大也難以持續下去，包括舞台裝飾、演員服飾和演出者眾。

《歌聲魅影》｜製作人：終有一天重返百老匯 百老匯最後公演結束後，改編《歌聲魅影》的著名劇作家韋伯(Andrew Lloyd Webber)與現任及曾參演的演員上台向觀眾謝幕，包括飾演第一代女主角的莎拉布萊曼(Sarah Brightman)。韋伯發言時稱，將最後一場公演獻給上月因癌症去世的43歲兒子Nick，「他還是小孩時聽過此劇部分歌曲」。握著韋伯手的莎拉布萊曼亦說，「當Andrew寫該曲時，他(Nick)就在一旁，與我們一起。Nick，我們十分愛你。」製作人Cameron Mackintosh卻暗示《歌聲魅影》將來或有機會在百老匯捲土重來，「我不斷問——《歌聲魅影》會回來嗎？身為製作人55年，我見過所有偉大的音樂劇都會再上演，而《歌聲魅影》是偉大作品之一。它的回歸只是時間問題。」