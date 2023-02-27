響應動物保護 印度廟改用機械象執行敬拜儀式(有片)

為響應保護動物，印度南部喀拉拉邦(Kerala province)一座印度教廟在印度善待動物組織(PETA India)的支持下，使用機械象進行宗教儀式，獲得許多民眾讚許。
身高10.5呎(約3.2米)、重800公斤的機械象「拉曼」(Irinjadapilly Raman)，周日在喀拉拉邦特里蘇爾縣(Thrissur)的黑天廟，代替真象執行宗教儀式。它可以承載4人，頭、耳、眼、鼻和尾都可活動，據指這是印度首次以機械象完成宗教儀式。
大象常用作載送寺廟人員
在喀拉拉邦，大象常被用於載送寺廟人員和神像遊街，或是在廟裡執行敬拜儀式，牠們會被指示在神像前的地毯跪下，然後由寺廟人員在額頭畫上吉祥符號及披上彩衣，儀式通常伴隨著震耳欲聾的鼓聲。
動保組織：動物受訓時常遭虐待
這頭機械象是由印度善待動物組織和影星Parvathy Thiruvothu共同捐贈。黑天廟為響應保護動物呼籲，同意以後在宗教節慶日子都以機械象進行敬拜儀式。
印度善待動物組織說，以往動物在訓練過程中多會受到虐打或懲罰，如今人們透過科學研究，已得知動物的感受，現在是時候停止虐待動物。
大象襲擊人類屢見不鮮
大象被人類圈養後行為會出現異常，會有激烈動作試圖掙脫束縛，更可能會發狂，攻擊人類及其他動物。資料顯示，過去15年，喀拉拉邦已發生多宗被圈養大象襲擊人類事件，估計526人因而死亡。
以喀拉拉邦最常被用於宗教儀式的大象拉瑪昌卓(chikkattukavu Ramachandran)為例，牠已被人類飼養了40年，期間殺害10人和另外3隻大象。
印度善待動物組織希望有更多廟宇響應呼籲，改用機械動物執行宗教儀式，讓動物可以回歸棲息地過活。