響應動物保護 印度廟改用機械象執行敬拜儀式(有片)

為響應保護動物，印度南部喀拉拉邦(Kerala province)一座印度教廟在印度善待動物組織(PETA India)的支持下，使用機械象進行宗教儀式，獲得許多民眾讚許。

身高10.5呎(約3.2米)、重800公斤的機械象「拉曼」(Irinjadapilly Raman)，周日在喀拉拉邦特里蘇爾縣(Thrissur)的黑天廟，代替真象執行宗教儀式。它可以承載4人，頭、耳、眼、鼻和尾都可活動，據指這是印度首次以機械象完成宗教儀式。

大象常用作載送寺廟人員

在喀拉拉邦，大象常被用於載送寺廟人員和神像遊街，或是在廟裡執行敬拜儀式，牠們會被指示在神像前的地毯跪下，然後由寺廟人員在額頭畫上吉祥符號及披上彩衣，儀式通常伴隨著震耳欲聾的鼓聲。