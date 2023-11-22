響起警號！研究：國際雖禁用CFCs 南極臭氧層破洞春季期間仍變大

臭氧層能保護地球免受輻射傷害，然而最新研究顯示，即使全球禁用會破壞臭氧層的化學物氟氯碳化物(chlorofluorocarbons，CFCs)，但南極臭氧層的破洞在過去20年的春季，仍會變得更大、更深。

距離地球表面11至40公里的臭氧層能過濾掉大部分的太陽紫外線輻射，這些輻射可能導致人類患皮膚癌和白內障等疾病。1970年代中起，研究陸續發現曾被廣泛應用在噴劑和冰箱的化學物質CFCs會降低臭氧含量，每年都導致南極上空的臭氧層出現巨大的洞。

為了修補臭氧層破洞，1987年的《蒙特利爾國際公約》(Montreal Protocol)禁止使用CFCs，被認為是國際社會在環保方面合作的成功範例。