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國際
2023-11-22 13:57:32

響起警號！研究：國際雖禁用CFCs 南極臭氧層破洞春季期間仍變大

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美國太空總署早年發布影像，顯示南極臭氧層巨洞於2019年10月的情況。(資料圖片)

美國太空總署早年發布影像，顯示南極臭氧層巨洞於2019年10月的情況。(資料圖片)

臭氧層能保護地球免受輻射傷害，然而最新研究顯示，即使全球禁用會破壞臭氧層的化學物氟氯碳化物(chlorofluorocarbonsCFCs)，但南極臭氧層的破洞在過去20年的春季，仍會變得更大、更深。

距離地球表面1140公里的臭氧層能過濾掉大部分的太陽紫外線輻射，這些輻射可能導致人類患皮膚癌和白內障等疾病。1970年代中起，研究陸續發現曾被廣泛應用在噴劑和冰箱的化學物質CFCs會降低臭氧含量，每年都導致南極上空的臭氧層出現巨大的洞。

為了修補臭氧層破洞，1987年的《蒙特利爾國際公約》(Montreal Protocol)禁止使用CFCs，被認為是國際社會在環保方面合作的成功範例。

美國太空總署早年發布影像，顯示南極臭氧層巨洞於2012年10月的情況。(資料圖片)

美國太空總署早年發布影像，顯示南極臭氧層巨洞於2012年10月的情況。(資料圖片)

原本預計臭氧層會恢復至原狀

今年1月，聯合國支持的一項大型評估研究發現《蒙特利爾國際公約》正在發揮作用，預計到2066年，南極上空的臭氧層應能恢復到1980年時的情況。北極上空較小的臭氧層破洞預計2045年便會恢復，世界其他地方則會在大約20年內恢復。

可是，根據發表在國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)的一項最新研究，新西蘭研究員認為，儘管CFCs已減少，但南極臭氧空洞的面積並未明顯縮細。值得關注的是，隨著時間過去，破洞中心的臭氧含量愈來愈少。

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科學家解釋

這份研究的共同作者新西蘭奧塔戈大學(Otago University)資深講師塞佩萊(Annika Seppala)表示：「過去9年，有6年的臭氧含量極低，且臭氧破洞極大。」她說：「之所以有這種情況，可能是因為現在大氣中正發生其他事，可能是氣候變化導致。」

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