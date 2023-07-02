頑強生命力｜22周早產「奇蹟寶寶」出院！醫護夾道鼓掌埸面感人(有片)

該名「奇蹟寶寶」是薩拉莉茲(Zahraliz Francis Angueira)。她的媽媽安蓋拉於2月18日因早產症狀送入康涅狄格州聖弗朗西斯醫院(Saint Francis hospital)，其後於2月22日誕下薩拉莉茲。薩拉莉茲出生時體重僅12.4安士，而且當時媽媽患有肺炎，母女倆都有很高的併發症風險。幸而之後安蓋拉情況好轉，在她和醫護悉心照料下，薩拉莉茲亦漸現生機，體重現已升至7磅5安士！

早產兒｜有特殊連繫 女嬰母︰我當年也是早產兒！

醫護人員日前為薩拉莉茲舉行歡送儀式，現場有鋼琴演奏及氣球裝飾，他們在醫院入口大廳排成一排，為母子鼓掌歡送。安蓋拉受訪時表示，非常感激醫護的善意和支持，並透露她與女兒有一種特殊連繫，因為她自己當年也是早產兒，「當她長大後，這會是一個連繫，這是我們兩個人能分享的故事。」

聖弗朗西斯醫院初生嬰兒重症部主任Jose Arias-Camison形容歡送儀式「對所有參與其中的人來說都非常感動」，並直言很喜歡薩拉莉茲，「我們試著不對患者產生情感，但有時我們確實會產生情感。」