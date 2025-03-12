頑童拿2.5米長蟒蛇當繩跳　政府譴責：可處巨額罰款(有片)

澳洲昆士蘭中部洛坎普頓市(Rockhampton)一群孩童，日前竟將一條長約2.5米的蛇當作跳繩嬉戲。相關畫面被一名成年女性錄下後在網上引發熱議，因為那蛇是當地原生的受保護物種「黑頭盾蟒」(Black-headed Python)。當地政府部門就事件作出譴責，並強調若有人被認定殺害或傷害黑頭蟒，最高可處以1.26萬澳元(約6.16萬港元)的罰款。
綜合報道，事發在洛坎普頓市小鎮烏拉賓達(Woorabinda)，一名女子在晚間發現，一群澳洲原住民孩子正在公園玩著跳繩遊戲，並發出歡快的笑聲，女子逐漸靠近之後發現，孩子們手上拿的「繩」不太對勁，因此拿起手機向孩子詢問：「讓我看看那繩子是甚麼」。結果孩子們把「繩」放在草地上看之後，才發現這是條2.5米長的黑頭盾蟒，影片中這條蟒蛇被放在地面時，沒有任何行動的跡象，似乎已經死去。
政府部門：希望所有昆士蘭人都尊重動物 不論是生是死
影片曝光後立刻在澳洲當地引發譁然，有部分民眾擔憂孩子的安全，也有人認為他們不應該這樣玩弄野生動物。昆士蘭環境旅遊科學部門譴責事件，批評影片中不當行為，「我們希望所有昆士蘭人都能夠尊重動物，無論動物是活著還是已死亡」，且由於黑頭盾蟒目前已經是澳洲當地的保育物種，因此若調查發現這條蟒蛇是因為人為因素喪生，則加害者將面臨12,615澳元的重罰。
發言人指，黑頭蟒屬於澳洲原生的保育類動物，受到《1992年自然保育法》法律保護，此類無毒蛇類多生活於澳洲北部地區，最大可長達3.5公尺，主要以纏繞方式獵殺獵物，但通常性情溫馴，會主動避開人類。
Australian Aboriginal children use dead python as a skipping rope in Woorabinda, Queensland pic.twitter.com/1VfIdL3hIs— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) March 10, 2025