頑童拿2.5米長蟒蛇當繩跳　政府譴責：可處巨額罰款(有片)

澳洲昆士蘭中部洛坎普頓市(Rockhampton)一群孩童，日前竟將一條長約2.5米的蛇當作跳繩嬉戲。相關畫面被一名成年女性錄下後在網上引發熱議，因為那蛇是當地原生的受保護物種「黑頭盾蟒」(Black-headed Python)。當地政府部門就事件作出譴責，並強調若有人被認定殺害或傷害黑頭蟒，最高可處以1.26萬澳元(約6.16萬港元)的罰款。

綜合報道，事發在洛坎普頓市小鎮烏拉賓達(Woorabinda)，一名女子在晚間發現，一群澳洲原住民孩子正在公園玩著跳繩遊戲，並發出歡快的笑聲，女子逐漸靠近之後發現，孩子們手上拿的「繩」不太對勁，因此拿起手機向孩子詢問：「讓我看看那繩子是甚麼」。結果孩子們把「繩」放在草地上看之後，才發現這是條2.5米長的黑頭盾蟒，影片中這條蟒蛇被放在地面時，沒有任何行動的跡象，似乎已經死去。