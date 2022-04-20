頓巴斯之戰｜已奪盧甘斯克城鎮 俄軍全面進攻烏東

俄羅斯攻打烏克蘭進入另一階段戰役，烏克蘭稱俄軍昨對烏東地區展開全面大型進攻，烏軍在480公里長戰線的據點均受攻擊，頓巴斯之戰(Battle of the Donbas)已拉開戰幔。盧甘斯克州前線城鎮克列緬納亞(Kreminna)昨率先淪陷，為俄軍在新階段戰役中首場勝仗。州長稱，烏軍已撤退往新據點，又指俄軍從四方八面進攻，該鎮約200人死亡，甚至更多，平民死傷難以點算。

俄羅斯2月24日對烏克蘭展開其所稱的「特別軍事行動」，在未能閃電攻下首都基輔扶植親俄政權後，俄軍本月初從基輔周邊撤軍重新部署劍指烏東，該地區包括親俄分離分子控制的盧甘斯克地區和頓涅茨克州首府頓涅茨克市。俄方未有透露戰況詳情，但外長拉夫羅夫昨稱，「今次行動另一階段已展開」，防長紹伊古則說目的是「解放頓涅茨克和盧甘斯克」。烏克蘭傳媒稱，頓涅茨克前線多處地區和東北部城市哈爾科夫都傳出爆炸聲，部分威力強勁，造成最少8死13傷，而俄軍昨奪下克列緬納亞有助其進一步靠近和頓涅茨克州較大城市克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)。