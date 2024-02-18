領先全日本 東京擬制訂無罰則反惡客條例 表明「不認同不講理要求」

日本東京都政府為遏止顧客騷擾店方行為，正研議制訂相關的打擊條例，但考慮到很難明確介定甚麼是惡客行為，所以可能不會在條例內訂明罰則。若在打擊惡客行為方面通過立法，東京都政府將成全國首例。

《日本經濟新聞》報道，日本社會日益關注惡客行為，其中東京都是全國提供消費服務最多的地區，如果在這裡制訂反惡客條例，便意義重大。即使服務業等持續人手短缺，東京都政府也希望清楚展現出「不認同不講理要求」的態度和立場。

員工受壓請辭

惡客行為主要是「謾罵」、「教訓」及「不當要求」等，有時候會導致員工不堪壓力而請辭。東京都政府日前成立的檢討委員會，已彙整有必要制訂條例的意見，但因難度高，故不傾向條例中訂明罰則，而是朝廣泛宣傳不容許惡客行為的方向立法。