頭等客換位觸發空姐與空少鬧交 航班延誤兩小時起飛

乘客大鬧機艙令航班延誤時有發生，但美國一個航班卻因空中服務員鬧交而令客機未能起飛。涉事航空公司SkyWest Airlines的航班上周六從洛杉磯飛往侯斯頓，因為一名頭等艙乘客要求與經濟艙一名乘客換位，以便她可以與丈夫一起坐。頭等位換經濟艙理應沒有問題，對方也很樂意，一名空少便說可以，但另一名空姐其後卻說不可以，兩人更因而吵起來，最後他們被「趕落機」。乘客只好等待替代的空中服務員上機，結果起飛時間延遲近兩小時。航空公司稱，會展開內部調查。

空姐吵至落淚 ：我不與他一起飛

ESPN主播Ashley Brewer是乘客之一拍下當時情況，她與其他乘客都難以置信空中服務員竟在機艙內鬧交。她說，空少准許乘客換位後，那名空姐質疑這違反公司規定。根據SkyWest規定，乘客可在起飛前72小時更換座位。兩人在通道中間你來我往地爭論不休，空少更一度向空姐大聲叫嚷，Brewer說：「他似乎越界，不應該那樣。」那名空姐走到飛機前方並喊起來，又說不會與那空少拍檔一起飛。機師和其他機組人員介入，嘗試與兩人交談，最後那名空少先離開飛機，但客機未有起飛，約一小時後與他吵架的空姐也落機。乘客看著這場鬧劇發生，無奈地坐在座位上一直等待飛機起飛。