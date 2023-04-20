頭髮變黑有方法？科學家發現毛囊內幹細胞「塞車」導致白髮

想頭髮「立即變黑晒亦得」有何方法？美國一項科學或許可以提供答案。研究人員發現，原來頭髮變白，是因為毛囊中的黑色素幹細胞(melanocyte stem cells、McSCs)積聚在毛球內如同「塞車」所致，一旦找到方法令行車回復暢順，頭髮就不會變白。

過去科學界而知毛囊中的黑色素幹細胞會製造蛋白質色素，令頭髮保持原有顏色。由紐約大學格羅斯曼醫學院科學家領導的研究團隊以老鼠做實驗，發現黑色素幹細胞可在毛囊的生長室(hair follicle bulge)之間游走，而隨著年齡增長，頭髮不斷掉落又生長，積聚在毛囊生長室中的黑色素幹細胞數量便愈來愈多，猶如「塞車」，導致不能接收成長訊號，因此無法製造蛋白質色素，最終長出白頭髮。