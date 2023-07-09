頭5個月訪韓遊客哪國家最多？ 最近兩國關係回暖同匯率也有關

疫後復常，各地旅遊業也迅速復甦。南韓旅遊局今日發表數據顯示，有一個國家的訪韓遊客人數激增，竟然從1月至5月稱霸榜首，那就是日本。在今年頭5個月，到南韓旅遊的日本人超過66.5萬人，佔入境旅客19.2%；這較2022年同期的約1.14萬人大為增加，當時日本旅客佔總體旅客僅2%。報道指，這與韓、日兩國關係最近回暖有關，加上日圓滙價下跌，日本選擇去較近的南韓旅遊減少旅費開支。

遊韓｜韓流帶動 日本遊客年輕女性居多

以性別來計，今年頭5個月遊韓的日本旅客以女性為多，佔65.7%，男性則為34.2%。另外，年輕日本女遊客，即21歲至30歲佔了總日本遊客人數27.6%，達18.3萬人。南韓旅遊局官員稱，這批30歲以下女性在韓流帶動下湧往南韓旅遊，「自疫情爆發後，她們受到韓流影響，她們似乎是在疫情後才到南韓旅遊」。這可能因為在疫情時煲韓劇，或者與串流平台Netflix《魷魚遊戲》等爆紅韓劇有關。

與此同時，1月至5月訪日本的南韓遊客達258萬人，佔訪日旅客總人數29.9%。韓聯社稱，分析認為韓日地理相鄰，旅遊費用相對較低，加上最近受日元疲弱、機票售價高漲的影響，前往歐美旅遊的經濟負擔較大，因此南韓成為日本人首選旅遊地之一。另外，近期韓日關係改善和韓流在日本人氣旺也同樣推動日本遊客訪韓人數增加。業界認為今後一段時間內，日本遊客訪韓人數將持續增加。