額外收費每人5700元 英推BNO簽證5天審批

上述快證服務之前已有提供,並非單為BNO簽證而設,其他地區民眾亦可根據簽證種類,包括技術勞工、醫護人員及學生簽證等,加錢獲取「快批」。根據英國內政部網站,英國快證選擇分為5個工作天內獲處理的「優先服務」(priority service),或一個工作天後獲處理的「超級優先服務」(super priority service)。如在英國以外地區申請「優先服務」並涉及永居權的簽證,額外收費為每人573鎊(約5,708港元);如在英國國內申請5天「快批」,額外收費則為每人500鎊(約4,981港元)。

全家人申請須一致 不能「有快有慢」

英國內政部周一在X(前稱Twitter)宣布,為BNO簽證加入5天快證的選項。如與家人一同申請簽證,須全部人選擇快證或標準簽證,不能「有快有慢」。英國內政部網站並訂明,申請人能否獲特快處理,要視乎所申請簽證種類,以及在簽證中心或「UK Immigration: ID Check」app提交申請時,能否有效證明身份。網站並提到申請人遞交資料時,會知道可否選擇加錢使用上述「快批」(You’ll find out if you can get a faster decision when you apply for a visa),相信視乎地區而定。