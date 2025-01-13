願擴駐當地美軍規模 遊說別強行「買島」 丹麥格陵蘭願跟特朗普談判

美國新聞網站阿克西奧斯(Axios)前日報道，丹麥政府已通過私下渠道向美國候任總統特朗普的團隊傳遞信息，表示願討論強化其自治領土格陵蘭(Greenland)的安全，或增加美國在該島軍事規模等問題，但重申拒絕將格陵蘭島出售給美國。格陵蘭總理則稱，已準備好跟特朗普談判。 報道引述匿名消息人士說，丹麥政府希望避免與即將就職的特朗普政府公開衝突，要求特朗普團隊澄清他近日一系列涉及格陵蘭言論的含義。除「收購」警告外，丹麥政府亦準備就美國在格陵蘭島的其他一切訴求，與特朗普團隊討論。

格陵蘭人

「不想當丹麥人 也不想當美國人」 丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)上周五在哥本哈根與格陵蘭自治政府總理埃格德(Mute Egede)討論格陵蘭問題。弗雷澤里克森在隨後召開的新聞發布會上稱已提出跟特朗普會面。埃格德亦說願與特朗普會面，並強調「格陵蘭島是格陵蘭人的，我們既不想當丹麥人，也不想當美國人，我們想當格陵蘭人」。 2024年11月美國總統選舉以來，勝選的特朗普多次表達奪取格陵蘭控制權的強烈意願。他更於本月7日揚言，出於對美國「經濟安全需要」考慮，不排除透過「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭控制權。

格陵蘭位於北美洲東北部，是世界第一大島，擁高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。該島位處北極重要航道，亦是歐洲往來北美的最短路線，軍事意義重大，而且島上尚未開發的資源如稀土等料藏量豐富。特朗普聲言該島位置有利於監視中俄船隻動向，亦有分析指丹麥在擴大格陵蘭的軍事力量部署方面進展太慢，會令美方擔心丹麥無法保護該地區水域免受其他勢力侵犯，而尋求加大自身對當地的控制權。特朗普去年重提要「擁有」格陵蘭後，丹麥已隨即承諾大幅增加對格陵蘭的國防預算。但特朗普脅迫作為盟友的丹麥，恐會影響盟友團結。