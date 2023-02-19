顧客惡搞惹食安疑慮 日本一蘭、餃子的王將、CoCo壹番屋、串鳥有甚麼對策？

日本多間知名食店近期相繼發生被稱「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)的顧客拍片惡搞事件，讓業者紛紛作出食安對策，例如拉麵店「一蘭」不再提供茶杯自取等。
愈來愈多顧客擔心食安
《讀賣新聞》報道，社交網接連出現有顧客在食店惡搞的影片，令不少網友對出外食飯感到猶豫，甚至有人留言說害怕使用桌上調味料。連鎖餐飲業者說，對食安感到擔憂的顧客增加，他們也不得不積極因應。
逐漸改變外食模式
熟知外食產業的日本亞細亞大學教授橫川潤指出，業者之前都讓顧客自由取用調味料等，「就算會增加成本，但店家負起責任提供(調味料等)的時代已經來臨」。
大型餐飲店分別採取撤掉桌上調味料、在食物上加蓋等食安對策，雖然只是小部分人做出「迷惑行為」，但正逐漸改變日本便宜又方便的外食風貌。
餃子的王將有甚麼對策？
連鎖中華料理「餃子的王將」(餃子の王将)，本月11日將原本放在桌上供顧客自取的餃子醬、辣油等調味料撤除，改成點餐後由店員提供。一名30歲的上班族表示，雖然有點麻煩，但為了吃得安心，就沒辦法。
專賣豚骨拉麵的「一蘭」，不再讓顧客自行取用水杯，改由店員提供，原因就是受到有顧客舔茶杯再放回原處的事件影響。此外，如顧客在店內拍攝影片，須事先申請。
連鎖咖哩店「CoCo壹番屋」在餐桌上免費提供的醃菜也遭到顧客惡搞，至今大多數分店不再於桌上擺放醃菜及醬料。
總店位於北海道札幌的連鎖串燒店「串鳥」，也撤掉桌上的辣椒粉等，負責人員說，「過去曾因為疫情撤掉，去年秋天才恢復擺放」。
防惡搞若增聘人手 恐帶動加價
最早受害的迴轉壽司業界，在食安上所採取的徹底對策特別受到關注。大型餐飲店過去設計出迴轉壽司及引進自助結帳等方式，持續推動精簡人手。結果是，在高級壽司及牛扒等變得便宜的同時，卻很難注意到顧客的迷惑行為。
日本長期處於勞工短缺，餐飲店很難輕易增加店內人手，且若增聘勢將令成本大增，因而漲價。