顧客惡搞惹食安疑慮 日本一蘭、餃子的王將、CoCo壹番屋、串鳥有甚麼對策？

日本多間知名食店近期相繼發生被稱「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)的顧客拍片惡搞事件，讓業者紛紛作出食安對策，例如拉麵店「一蘭」不再提供茶杯自取等。

愈來愈多顧客擔心食安

《讀賣新聞》報道，社交網接連出現有顧客在食店惡搞的影片，令不少網友對出外食飯感到猶豫，甚至有人留言說害怕使用桌上調味料。連鎖餐飲業者說，對食安感到擔憂的顧客增加，他們也不得不積極因應。

逐漸改變外食模式

熟知外食產業的日本亞細亞大學教授橫川潤指出，業者之前都讓顧客自由取用調味料等，「就算會增加成本，但店家負起責任提供(調味料等)的時代已經來臨」。

大型餐飲店分別採取撤掉桌上調味料、在食物上加蓋等食安對策，雖然只是小部分人做出「迷惑行為」，但正逐漸改變日本便宜又方便的外食風貌。