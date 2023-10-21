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國際
2023-10-21 14:30:00

風暴巴貝特襲英國釀3死　校巴遭大水灌入、飛機衝出跑道

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當地時間20日，英國遭受「巴貝特」風暴襲擊，多地降下暴雨。道路變成了河流，大風和暴雨造成嚴重破壞，已造成3人喪生。切斯特菲爾德的布蘭普頓發生洪水，警消已救出60位當地居民，將他們撤離至安全場所。

記者彭巧蓁／綜合報導

「巴貝特」風暴（Babet）挾著狂風暴雨吹襲英國，當地氣象局已發佈紅色警戒。除了多地出現淹水災情，一輛載著學童的校巴遭大水灌入，機場還有一架飛機衝出跑道，險象環生。

當地時間20日，英國遭受「巴貝特」風暴襲擊，多地降下暴雨。道路變成了河流，大風和暴雨造成嚴重破壞，已造成3人喪生。切斯特菲爾德的布蘭普頓發生洪水，警消已救出60位當地居民，將他們撤離至安全場所。

惡劣天氣也造成陸海空交通大亂。全國各地的火車被取消，里茲布拉福國際機場的一架飛機試圖在大風條件下降落，結果衝出跑道，所幸機上乘客沒有受傷。

另外一輛載滿學童的校巴也被大水圍困，從網路上流傳的影片可以看到，大水不斷從外面灌入校巴裡，學童們嚇得驚聲尖叫。

英國氣象局首席氣象學家佩奇（Andy Page）形容巴貝特風暴為「特殊事件」。英國氣象局也罕見發佈了紅色警戒，這是自2020年來的第一次。

未來幾天蘇格蘭東部的部分地區可能還會出現 70-100 毫米的降雨，其中山丘地區的降雨量最高。 預計威爾斯、英格蘭北部和中部地區還將出現更廣泛的降雨。當局呼籲民眾避免外出，待在室內以策安全。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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