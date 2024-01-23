熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-23 16:31:33

風暴「伊莎」襲英兩死 倫敦航機驚險著陸全機歡呼(有片)

分享：
網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。

網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。

英國正受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲，造成至少兩人死亡，陸空交通大受影響，全國近40班機取消。航班即使可起飛，亦面臨惡劣天氣威脅，網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。

蘇格蘭警方表示，周日晚上一輛汽車於公路上撞上一棵倒下的樹，車上一名84歲男子死亡。同一晩，在北愛爾蘭利馬瓦迪發生貨車和一棵塌樹相撞意外，一名60多歲男途人死亡。

網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。 英國受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲。（路透社） 英國受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲。（路透社） 英國受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲。（路透社）

英國航空一架班機由西班牙伊比薩島飛往英國倫敦的航班，在強風吹襲下飛機劇烈搖晃，乘客整程機吃「驚風散」在機艙內祈禱，最後航機改道在吉域機場降落，從社交平台流傳的一段影片見到，飛機降落時左右搖晃，當飛機安降安全著陸跑道一刻，全機人都禁不住歡呼和為機長拍掌。上載影片的女乘客寫道：「我已經坐過相當多的航班，但這是我最顛簸的一程。（飛機著陸時）你可以感受到機艙裡重釋重負的氣氛。」

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）
全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受