風暴「伊莎」襲英兩死 倫敦航機驚險著陸全機歡呼(有片)

英國正受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲，造成至少兩人死亡，陸空交通大受影響，全國近40班機取消。航班即使可起飛，亦面臨惡劣天氣威脅，網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。
蘇格蘭警方表示，周日晚上一輛汽車於公路上撞上一棵倒下的樹，車上一名84歲男子死亡。同一晩，在北愛爾蘭利馬瓦迪發生貨車和一棵塌樹相撞意外，一名60多歲男途人死亡。
英國航空一架班機由西班牙伊比薩島飛往英國倫敦的航班，在強風吹襲下飛機劇烈搖晃，乘客整程機吃「驚風散」在機艙內祈禱，最後航機改道在吉域機場降落，從社交平台流傳的一段影片見到，飛機降落時左右搖晃，當飛機安降安全著陸跑道一刻，全機人都禁不住歡呼和為機長拍掌。上載影片的女乘客寫道：「我已經坐過相當多的航班，但這是我最顛簸的一程。（飛機著陸時）你可以感受到機艙裡重釋重負的氣氛。」
“Go on Geezer!” 😂✈️— Matthew Connell (@matthewconnell) January 21, 2024
My flight from Ibiza to London City to diverted to Gatwick cause of Storm Isha. I’ve had my fair share of flights but this was one of the most unstable approaches I’ve expected, fun but violent 😂. You can hear the relief from the cabin 😂😂😭😭
#StormIsha pic.twitter.com/ceZzGkoQgx