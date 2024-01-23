風暴「伊莎」襲英兩死 倫敦航機驚險著陸全機歡呼(有片)

網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。

英國正受風暴「伊莎」（Storm Isha）吹襲，造成至少兩人死亡，陸空交通大受影響，全國近40班機取消。航班即使可起飛，亦面臨惡劣天氣威脅，網上影片所見，倫敦有航機降落時被強風吹到劇烈搖晃，當安全著陸一刻，全機發出歡呼聲慶祝。

蘇格蘭警方表示，周日晚上一輛汽車於公路上撞上一棵倒下的樹，車上一名84歲男子死亡。同一晩，在北愛爾蘭利馬瓦迪發生貨車和一棵塌樹相撞意外，一名60多歲男途人死亡。