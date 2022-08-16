風箏奪命｜青年駕電單車 頸部劇痛噴血亡 家人驚見玻璃線割頸

放風箏有甚麼限制？哪裡可以放風箏？根據香港民航處資料，除非有特別許可，市民不可在香港境內機場範圍5,000米內放風箏，亦不可把風箏飄放至離地面高度超過60米，以及在船隻、汽車或構築物60米範圍內放風箏。印度近日接連發生風箏線割頸殺人奪命意外，正正揭示放風箏時務必要注意安全的重要性。

風箏線割頸 「玻璃線」成兇器

印度德里(Delhi)兩個月內發生了兩宗風箏奪命意外，新的一宗發生在上周五(8月12日)，34歲男子庫馬爾(Vipin Kumar)在德里東北部的Shastri Park公園範圍內駕駛電單車，載著妻子及8歲女兒前往親戚家準備開心做節時，遇上厄運。庫馬爾途中突感頸部劇痛，隨即血流如注，剛好駛經的救護車立即停下，司機發現庫馬爾被風箏線割頸，立即將他及家人送院，惟庫馬爾終告不治，遺下妻子及3名年幼女兒。

放風箏用玻璃線 禁之不絕

據報殺害庫馬爾的是「玻璃線」，外層加入玻璃粉，使風箏線更為鋒利，有人用來割斷其他人的風箏線。印度已禁用「玻璃線」，但市面上仍然有賣有買。至於印度對上一宗風箏線殺人，則發生在上月25日，30歲男子蘭加(Sumit Ranga)在德里一行車天橋上駕駛時，被「玻璃線」割頸死亡。