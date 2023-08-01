颱風卡努撲沖繩17萬戶停電 最少3傷 海陸空交通停擺 

颱風卡努吹向日本沖繩縣及鹿兒島縣奄美地區，料今晚至明晨最接近沖繩。截至本港時間晚上10時，卡努最少造成沖繩逾17萬戶停電、3人受傷。當局已向76萬人發出避難或疏散令。那霸機場周一起已有逾900班航班取消，約11萬人受影響，大批旅客滯留，宮古機場航班周二亦全部取消。
日本氣象廳指，卡努今日中午12時風眼處於那霸市東南方海面時，暴風區已觸及到沖繩本島。氣象廳預測卡努會續向西北方向移動，最接近沖繩時或引發逾12米高巨浪，並料沖繩24小時的雨量可達150毫米，提醒民眾要小心山泥傾瀉和低窪地區水浸。那霸市昨晚風勢強勁，最大風速達到每秒65米。
當局已向那霸、名護市及南城市等共76萬人發出避難或疏散令。除航空交通，連接沖繩本島、宮古島、石垣島與周邊離島的船全部取消，沖繩都市單軌電車及巴士亦停駛。
卡努襲沖繩｜九十多歲老婦被強風吹倒
當地消防部門稱，今午沖繩縣嘉手納町一名九十多歲老婦被強風吹倒，左腳輕傷；晚上名護市亦有兩名分別19及29歲女子在大風下跌倒，頭腳受傷，幸無性命危險。此外，那霸市一棟6層樓高建築物部分外牆被強風吹飛，跌在行人路上。
卡努｜料周四至五逼近台灣北部
卡努亦影響台灣，台灣的氣象部門已發出海上颱風警報，料卡努將於周四至五最接近台灣，為北部和中南部局部地區帶來大雨。