颱風卡努轉彎襲沖繩至少1死20傷　那霸風速逾50米汽車被吹翻（有片）

颱風卡努在日本沖繩急轉彎，繼續令當地受強風及暴雨侵襲。當地報道指，沖繩那霸市在今早（2日）錄得秒速52.5米的風沖，直到今早9時半，當地已有1人死亡及20人受傷，全縣有35%的住戶停電。
日本媒體報道，隨着卡努持續對當地災害，沖繩本島亦錄得每秒逾50米的風速。其中在大宜味村，有一戶民居的停車庫倒塌，造成一名90歲的男子死亡，當地警察將調查是否因為強風吹倒車庫所致。而截至今晨的9時半，沖繩縣內有至少20人受傷。
【衝撃】 台風６号は車を吹き飛ばす程の強風 県内の三割が停電— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 2, 2023
那覇市から東へ約9km、沖縄県与那原町の駐車場に止めていた車があまりの強風によってひっくり返ってしまった。
10：55現在、与那原町では4,900戸が停電中。#台風 #沖縄 #停電pic.twitter.com/HKEMMwSFfS https://t.co/QqIPwF6Fi1
沖繩全縣35%住戶停電
直至今早9時45分，沖繩縣有35%，即約22萬戶停電。沖繩電力公司表示，需要等待風雨漸停後，才能恢復戶外的搶修工作。在網上的影片見到，鄰近那霸市的與那原町，有汽車被強風吹翻，即使有人在車內，汽車亦被吹至不斷搖晃。而在那霸市，有高20米的榕樹被連根拔起。
當局預計，卡努在今明兩日仍會對沖繩造成影響，甚至預計在沖繩本島，部份地方可能錄得每秒65米的強風，並呼籲居民要注意可能會對建築物造成倒塌的影響。
【沖縄に台風6号 21万戸以上が停電】— 事件速報 (@tokyoaccident) August 2, 2023
ーー那覇市全域 30万人超に避難指示ーー
大型で非常に強い台風6号が沖縄に接近しています。沖縄本島には暴風警報や洪水警報が発令されているほか、大規模な停電も発生しています。#台風6号 #台風情報 #断水 #高潮 pic.twitter.com/rUZCEMwa6Q