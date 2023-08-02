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國際
2023-08-02 12:42:19

颱風卡努轉彎襲沖繩至少1死20傷　那霸風速逾50米汽車被吹翻（有片）

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卡努在沖繩突然大轉彎。(香港天文台圖片)

卡努在沖繩突然大轉彎。(香港天文台圖片)

颱風卡努在日本沖繩急轉彎，繼續令當地受強風及暴雨侵襲。當地報道指，沖繩那霸市在今早（2日）錄得秒速52.5米的風沖，直到今早9時半，當地已有1人死亡及20人受傷，全縣有35%的住戶停電。

日本媒體報道，隨着卡努持續對當地災害，沖繩本島亦錄得每秒逾50米的風速。其中在大宜味村，有一戶民居的停車庫倒塌，造成一名90歲的男子死亡，當地警察將調查是否因為強風吹倒車庫所致。而截至今晨的9時半，沖繩縣內有至少20人受傷。

卡努吹襲沖繩吹翻車輛。(影片截圖) 卡努吹襲沖繩吹翻車輛。(影片截圖)

沖繩全縣35%住戶停電

直至今早9時45分，沖繩縣有35%，即約22萬戶停電。沖繩電力公司表示，需要等待風雨漸停後，才能恢復戶外的搶修工作。在網上的影片見到，鄰近那霸市的與那原町，有汽車被強風吹翻，即使有人在車內，汽車亦被吹至不斷搖晃。而在那霸市，有高20米的榕樹被連根拔起。

當局預計，卡努在今明兩日仍會對沖繩造成影響，甚至預計在沖繩本島，部份地方可能錄得每秒65米的強風，並呼籲居民要注意可能會對建築物造成倒塌的影響。

卡努持續吹襲沖繩。(美聯社) 沖繩機場停飛。(美聯社)
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