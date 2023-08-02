颱風卡努轉彎襲沖繩至少1死20傷　那霸風速逾50米汽車被吹翻（有片）

颱風卡努在日本沖繩急轉彎，繼續令當地受強風及暴雨侵襲。當地報道指，沖繩那霸市在今早（2日）錄得秒速52.5米的風沖，直到今早9時半，當地已有1人死亡及20人受傷，全縣有35%的住戶停電。

日本媒體報道，隨着卡努持續對當地災害，沖繩本島亦錄得每秒逾50米的風速。其中在大宜味村，有一戶民居的停車庫倒塌，造成一名90歲的男子死亡，當地警察將調查是否因為強風吹倒車庫所致。而截至今晨的9時半，沖繩縣內有至少20人受傷。