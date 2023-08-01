颱風卡努逼近沖繩 逾400航班取消影響5萬人 當局對逾20萬人發避難指示

颱風「卡努」正影響日本沖繩縣，當局已針對部分地區發布暴風警報，並對逾20萬人發出避難指示。沖繩各機場逾400班航班取消，約5萬人受影響。

日本氣象廳觀測，卡努周二(1日)中午12時中心位置在沖繩那霸市東南方海面上，暴風區域已碰觸沖繩本島，正以15公里時速朝西北偏西方向移動，目前中心氣壓930百帕、近中心最大風速每秒50米、最大瞬間風速每秒70米。

日本放送協會(NHK)報道，沖繩氣象台周二早上針對除了久米島外的沖繩本島發布暴風警報。

風暴卡努｜當局對各地逾20萬人發布避難指示

沖繩氣象台早上針對宇流麻市發布高海潮警報，市政府已針對當地逾12萬人發布警戒等級次高的避難指示。名護市政府因暴風警報及高海潮警報發布，針對當地逾6萬人發避難指示。

沖繩市政府接獲高海潮警報，已對市內沿海地區逾2萬人發布避難指示。包括八重瀨町、南城市等地，沖繩縣各地共針對逾20萬人發布避難指示。

風暴卡努｜機場客運大樓關閉

受到卡努影響，沖繩縣那霸機場、宮古機場等航班周二全部取消，截至上午9時，包括全日空124班航班及日本越洋航空(JTA)70班航班等共420班機被取消，預計影響乘客數約5萬人。那霸機場和宮古機場客運大樓全日關閉。

風暴卡努｜海陸交通暫停

海上交通方面，沖繩本島跟周邊離島，及宮古島、石垣島以及周邊離島往來船班全部取消。

陸上交通方面，《琉球新報》報道，沖繩都市單軌電車從周二下午起停駛，沖繩本島各公共汽車路線已從周二首班車起全日停駛。