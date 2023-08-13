颱風卡努｜卡努登陸南韓後繼續北上 俄羅斯遠東地區豪雨成災

颱風卡努｜烏蘇里斯克市一道水壩崩決，導致廣泛地區被洪水淹浸。(路透社)

「不死颱風」卡努早前在日本沖繩兜一圈，再北上吹襲南韓南部，在慶尚南道沿海地區登陸後再北上，已減弱為熱帶風暴，為俄羅斯遠東地區帶來大雨，洪水氾濫，逾2,000居民需撤離。

俄羅斯緊急事務部官員周日(13日)在通訊平台Telegram表示：「濱海邊境區(Primorye)已疏散2,000多人，包括405名兒童。」

緊急事務部表示，與中國和北韓接壤的濱海邊境區有近5,000幢建築物被洪水淹浸，搜救人員已在當地設立13間臨時收容中心。

颱風卡努｜10年來最嚴重水災

俄羅斯國營媒體塔斯社報道，烏蘇里斯克市(Ussuriysk)遭遇的水災，為10年來最嚴重。當地一道水壩崩決，導致廣泛地區被洪水淹浸。

緊急事務部表示，當局周日已派遣一支工作小組監督遠東地區的風災善後工作。目前尚未接獲傷亡報告，當局提前派遣部隊前往水災災區，可避免更多嚴重災情。