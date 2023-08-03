颱風卡努｜那霸機場重開累積大量旅客　沖繩本島最快周末恢復供電

因為卡努吹襲沖繩那霸機場在周二及周三（1及2日），今早（3日）已經有大量旅行在排隊等候更改機位。在機場3樓的離境大堂，有大量旅客從早上開始就到場排隊準備等候補機位以及更改機票等。從網上的相片見到，在當地時間今早清晨5時，排隊的人龍已排到出機場大堂以外的戶外地方。然而在今日，仍有大量的航理因為颱風影響而取消或延誤，主要是連接沖繩本島與其他離島的航班。

受到颱風卡努吹襲的沖繩，在卡努稍稍移向台灣以北後，那霸機場在相隔3日後重開。不過大量的旅客就前往機場等候上機，其中飛往東京羽田機場的候補機位，有多達900人等候。

而受到颱風的影響，沖繩全縣就曾有逾3成的住戶沒有電力供應。沖繩電力公司今日表示，除了沖繩本島的一些偏遠地區，估計在周末（5日）可以恢復本島多數地方的電力供應。然而由於卡努的路徑仍然難以預測，估計之後還會有其他新的地方出現停電的可能。公司表示，直至今午3時，全縣仍有21.2%的住戶，即約134,830戶仍然停電。公司表示，由於停電的住戶多，所以需要較多時間恢復，而且暴風圈仍長時間影響，也令恢復有困難。當地媒體表示，過去10年最大規模的停電是在2018年颱風潭美，當時有約250,700戶停電，佔沖繩全縣43.6%的住戶。

超市新鮮食品開始短缺

由於卡努有可能「U-turn」，再度吹襲沖繩。那霸市的超市今日有大量居民購買日常用品，令不少商品缺貨。在當地的一間超市，肉類及新鮮蔬菜已經缺貨，有當地的居民表示，只能買一些可以擺放較長時間的商品，並擔心颱風再吹襲而不安。

仍然在卡努暴風圈的宮古島，島上仍有6,500戶停電，並且出現大量樹木被吹倒及積水問題。鄰近石垣島上的新石垣機場，今日全日關閉。