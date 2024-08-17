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國際
2024-08-17 09:42:00

颱風安比逐漸遠離　東海道新幹線全線運作　當局警告氣溫或高達38度(有片)

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颱風安比逐漸遠離，東海道新幹線全線運作，當局警告氣溫或高達38度。(X)

颱風安比逐漸遠離，東海道新幹線全線運作，當局警告氣溫或高達38度。(X)

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颱風安比掠過日本關東及東北地區，帶來狂風驟雨，凌晨繼續向東北方前進。最近颱風中心的千葉縣凌晨有約2,100戶停電，並發出避難指示，影響至少18，000人，隨著安比逐漸遠離日本關東地區，東海道新幹線宣布今日重新全線運作。當局警告關東及東海部分地區，氣溫可能高達攝氏38度。

風暴安比逼近日本關東及東北地區，凌晨時分千葉縣仍有逾2,100戶停電。受安比影響，多處狂風大雨。日本氣象廳指，截至當地凌晨3時，安比在千葉縣銫子市以東170公里海域，以時速20公里向東北偏北移動，局部地區雨勢加大。關東、東北地區預計今日有大雨，東北太平洋一側，關東地區降雨量預計達100毫米。
 

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日本氣象廳指，截至當地凌晨3時，安比在千葉縣銫子市以東170公里海域，以時速20公里向東北偏北移動，局部地區雨勢加大。(X)

日本氣象廳指，截至當地凌晨3時，安比在千葉縣銫子市以東170公里海域，以時速20公里向東北偏北移動，局部地區雨勢加大。(X)

全日空和日本航空料今日取消約70航班

全日空和日本航空，昨日取消大約650班在羽田及成田機場升降的航班，約12萬旅客受影響，預計今日再取消約70班航班。而JR東則表示，昨日停駛的東海道新幹線，東京站至名古屋站的雙向列車，今日恢復正常運作。

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