颱風安比逐漸遠離　東海道新幹線全線運作　當局警告氣溫或高達38度(有片)

颱風安比掠過日本關東及東北地區，帶來狂風驟雨，凌晨繼續向東北方前進。最近颱風中心的千葉縣凌晨有約2,100戶停電，並發出避難指示，影響至少18，000人，隨著安比逐漸遠離日本關東地區，東海道新幹線宣布今日重新全線運作。當局警告關東及東海部分地區，氣溫可能高達攝氏38度。

風暴安比逼近日本關東及東北地區，凌晨時分千葉縣仍有逾2,100戶停電。受安比影響，多處狂風大雨。日本氣象廳指，截至當地凌晨3時，安比在千葉縣銫子市以東170公里海域，以時速20公里向東北偏北移動，局部地區雨勢加大。關東、東北地區預計今日有大雨，東北太平洋一側，關東地區降雨量預計達100毫米。

