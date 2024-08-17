颱風安比逐漸遠離　東海道新幹線全線運作　當局警告氣溫或高達38度(有片)

颱風安比掠過日本關東及東北地區，帶來狂風驟雨，凌晨繼續向東北方前進。最近颱風中心的千葉縣凌晨有約2,100戶停電，並發出避難指示，影響至少18，000人，隨著安比逐漸遠離日本關東地區，東海道新幹線宣布今日重新全線運作。當局警告關東及東海部分地區，氣溫可能高達攝氏38度。
風暴安比逼近日本關東及東北地區，凌晨時分千葉縣仍有逾2,100戶停電。受安比影響，多處狂風大雨。日本氣象廳指，截至當地凌晨3時，安比在千葉縣銫子市以東170公里海域，以時速20公里向東北偏北移動，局部地區雨勢加大。關東、東北地區預計今日有大雨，東北太平洋一側，關東地區降雨量預計達100毫米。
全日空和日本航空料今日取消約70航班
全日空和日本航空，昨日取消大約650班在羽田及成田機場升降的航班，約12萬旅客受影響，預計今日再取消約70班航班。而JR東則表示，昨日停駛的東海道新幹線，東京站至名古屋站的雙向列車，今日恢復正常運作。
Typhoon Ampil neared eastern Japan with strong winds on Friday and dumped heavy rain on the greater Tokyo area, flooding some streets, forcing evacuations and causing widespread disruptions to businesses and travel. https://t.co/c3xoBGgFJT pic.twitter.com/5bxy6jAU7c— The New York Times (@nytimes) August 16, 2024