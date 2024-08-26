颱風珊珊將吹襲日本　陸空交通周三起或受阻

颱風珊珊繼續迫近日本，日本氣象廳以及國土交通省今日（26日）舉行聯合記者會，表示會有強大的風力吹襲日本西部及奄美大島一帶，並指會伴隨着強風及暴雨。同時受船風的影響，往來東京至大阪的東海道新幹線預計在周四至周末（29至31日）出現局部路線停駛，當局亦表示預計多個機場的國際及國內航班同樣受阻。

氣象龐在記者會上表示，隨着珊珊繼續從日本南部北上，在日本西部地區以及奄美地區會受到暴風雨的吹襲。當局估計在周二至周五（27至30日）期間，在日本東部至西部的廣泛多處地區，會在24小時內出現300至400亳米的雨量，呼籲居民注意暴雨及風暴的警告。而國土交通省亦指出，隨着颱風吹襲可能會導致河水泛濫而影響交通的情況。