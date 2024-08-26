颱風珊珊將吹襲日本　陸空交通周三起或受阻

颱風珊珊繼續迫近日本，日本氣象廳以及國土交通省今日（26日）舉行聯合記者會，表示會有強大的風力吹襲日本西部及奄美大島一帶，並指會伴隨着強風及暴雨。同時受船風的影響，往來東京至大阪的東海道新幹線預計在周四至周末（29至31日）出現局部路線停駛，當局亦表示預計多個機場的國際及國內航班同樣受阻。
氣象龐在記者會上表示，隨着珊珊繼續從日本南部北上，在日本西部地區以及奄美地區會受到暴風雨的吹襲。當局估計在周二至周五（27至30日）期間，在日本東部至西部的廣泛多處地區，會在24小時內出現300至400亳米的雨量，呼籲居民注意暴雨及風暴的警告。而國土交通省亦指出，隨着颱風吹襲可能會導致河水泛濫而影響交通的情況。
新幹線服務周中多處或停運
JR東日本就已經公布，受颱風珊珊的影響，在周三至周四（28、29日）關東地區的列車及新幹線服務會受影響，包括停駛。而來往東京及大阪的新幹線，在周四至周末期間，全線或部份地區可能會出線長時間停駛的情況。JR西日本就表示，近畿地區（大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、三重）的廣泛地區，在周二（27日）晚以後的服務可能受到影響。至於往來福岡至大阪的山陽新幹線，也可能會受到強風及暴雨影響，在周三至周五期間部份或全部路線暫停。
至於航空交通方面，日本航空表示周二至周三在西日本地區起飛的國內線航班可能受影響，而在周三，名古屋中部機場及大阪關西國際機場的國際線航班可能部份會被取消。而全日空就表示，在周三至周四以西日本地區為主的國內線航班預計會受到影響。日本中部國際機場及名古屋機場，各航空公司已表示會在周三之後會有航班被取消及延誤。