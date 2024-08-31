颱風珊珊襲日本　6死110傷1失蹤　東京目黑川發洪水警報

颱風珊珊持續影響日本，繼29日於九州南部鹿兒島縣西部登陸後，30日晚間在四國愛媛縣東北部今治市兩度登陸，關東地區還出現「遠距豪雨」釀災。
綜合日媒報道，珊珊颱風日前在九州、四國地區造成災害，至少6人死亡、110人受傷、1人失蹤，8月30日晚間颱風再度從愛媛縣今治市登陸，朝四國、本州移動，關西地區首當其衝。日本氣象預報顯示，珊珊颱風31日預計會繼續往四國、本州南部的奈良縣、和歌山縣、三重線的紀伊半島方向移動，整體強度將逐漸減弱成熱帶氣旋，9月1日將停留在近畿地區。
需注意連續大雨發生
不過珊珊颱風形成的雨雲停滯不動，即使颱風中心還在九州和四國一帶，關東地區也已出現明顯大雨。報道稱，颱風所帶來的偏南風和圍繞高壓系統邊緣、朝東流動的偏南風持續聚合，容易形成雨雲，若雨雲帶朝關東地區移動，就有可能發生雨勢集中的強降雨。
不單是四國地區要留意大雨致災，東京都八王子市30日也出現6小時累積降雨量達203毫米的紀錄新高，東京首都圈內的東名、新東名、中央、圈央、小田原厚木等多條高速公路均有部分路段封閉，神奈川縣有路段發生山崩，都心24小時累積降雨量飆到歷年8月降雨量的70％，日本當局也針對賞櫻勝地目黑川發布洪水警報。《讀賣新聞》引述名古屋大學教授坪木和久說法，只要水氣持續匯入，即便颱風距離遠、強度減弱，民眾仍需注意連續大雨發生。
提防泥石流、淹水及河川氾濫
此外，神奈川縣小田原市還發生民宅地基被大水沖走的狀況，附近墓地的墓碑倒成一片，主要道路淹水宛若河流，居住在當地40年的老人也被這驚人畫面嚇到，許多車輛和行人只能掉頭另尋道路。
日本氣象廳目前已針對四國、近畿（關西）、東海等地發布線狀降雨預報，31日日本西部和東部都會有大雨發生，提防泥石流和淹水、河川氾濫等情形，預計雨勢會持續到9月1日。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
【まるで滝】神社の階段を激しく流れる“雨” 台風10号/東京・世田谷区— 日テレNEWS NNN (@news24ntv) August 30, 2024
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