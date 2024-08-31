颱風珊珊襲日本　6死110傷1失蹤　東京目黑川發洪水警報

綜合日媒報道，珊珊颱風日前在九州、四國地區造成災害，至少6人死亡、110人受傷、1人失蹤，8月30日晚間颱風再度從愛媛縣今治市登陸，朝四國、本州移動，關西地區首當其衝。日本氣象預報顯示，珊珊颱風31日預計會繼續往四國、本州南部的奈良縣、和歌山縣、三重線的紀伊半島方向移動，整體強度將逐漸減弱成熱帶氣旋，9月1日將停留在近畿地區。

需注意連續大雨發生

不過珊珊颱風形成的雨雲停滯不動，即使颱風中心還在九州和四國一帶，關東地區也已出現明顯大雨。報道稱，颱風所帶來的偏南風和圍繞高壓系統邊緣、朝東流動的偏南風持續聚合，容易形成雨雲，若雨雲帶朝關東地區移動，就有可能發生雨勢集中的強降雨。

不單是四國地區要留意大雨致災，東京都八王子市30日也出現6小時累積降雨量達203毫米的紀錄新高，東京首都圈內的東名、新東名、中央、圈央、小田原厚木等多條高速公路均有部分路段封閉，神奈川縣有路段發生山崩，都心24小時累積降雨量飆到歷年8月降雨量的70％，日本當局也針對賞櫻勝地目黑川發布洪水警報。《讀賣新聞》引述名古屋大學教授坪木和久說法，只要水氣持續匯入，即便颱風距離遠、強度減弱，民眾仍需注意連續大雨發生。