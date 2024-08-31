颱風珊珊｜日本多地暴雨破紀錄　九州地區數萬戶停電

《NHK》彙整全日本各地廣播電台的消息報道，愛知縣蒲郡市發生山崩，造成3名年齡介於30多歲至70多歲的男女死亡、2人受傷。另外，德島縣上板町一棟房屋的2樓屋頂倒塌，造成一名80多歲的男子被壓死。在福岡縣築上町，一名80多歲的男子到河流附近查看情況後失蹤，隨後在下游發現了他的遺體。

60多歲男乘坐小船落海失蹤

一名住在佐賀縣鹿島市的80多歲男子，被發現臥倒在神社參道上，失去意識，確認已經死亡。佐賀縣當局判斷，死者是被強風吹倒地。另據統計，颱風已在日本全國共造成超過127人受傷。

在鹿兒島縣鹿兒島市，一名60多歲的男子乘坐小船落海失蹤。海上保安廳在附近海域發現了一具屍體，目前正在確認其身分。報道稱，由於颱風移動緩慢，加上颱風周圍與太平洋高壓邊緣暖濕空氣影響，西日本和東日本多地出現長時間降雨，出現破紀錄強降雨。目前東海、關東和九州地區的48小時降雨量已超過400毫米，多地相繼刷新歷史最高紀錄。