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國際
2024-08-31 16:15:29

颱風珊珊｜日本多地暴雨破紀錄　九州地區數萬戶停電

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颱風珊珊襲日本

颱風珊珊肆虐日本，目前已累計造成6死、127傷、1人失蹤。受到颱風影響，日本時間31日上午11時半（香港時間31日上午10時半）許，九州地區3縣共有超過3.4萬戶停電。

《NHK》彙整全日本各地廣播電台的消息報道，愛知縣蒲郡市發生山崩，造成3名年齡介於30多歲至70多歲的男女死亡、2人受傷。另外，德島縣上板町一棟房屋的2樓屋頂倒塌，造成一名80多歲的男子被壓死。在福岡縣築上町，一名80多歲的男子到河流附近查看情況後失蹤，隨後在下游發現了他的遺體。

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60多歲男乘坐小船落海失蹤

一名住在佐賀縣鹿島市的80多歲男子，被發現臥倒在神社參道上，失去意識，確認已經死亡。佐賀縣當局判斷，死者是被強風吹倒地。另據統計，颱風已在日本全國共造成超過127人受傷。

在鹿兒島縣鹿兒島市，一名60多歲的男子乘坐小船落海失蹤。海上保安廳在附近海域發現了一具屍體，目前正在確認其身分。報道稱，由於颱風移動緩慢，加上颱風周圍與太平洋高壓邊緣暖濕空氣影響，西日本和東日本多地出現長時間降雨，出現破紀錄強降雨。目前東海、關東和九州地區的48小時降雨量已超過400毫米，多地相繼刷新歷史最高紀錄。

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陸海空交通受影響

颱風影響了陸海空交通。航班方面，九州和四國地區的機場起降受到影響，日本航空取消22班、全日空停飛39個航班。新幹線部分路段停駛，東海道新幹線三島站至名古屋站的上下行列車31日全日停駛。

JR東日本表示，受大雨影響，東海道線小田原站至熱海站間的上下行列車停駛。另外，小田急線神奈川縣伊勢原站至秦野站間的上下行列車，因部分軌道路堤遭沖毀，31日全天停駛。小田急電鐵表示，在秦野市上大槻也有2處路堤崩落，目前正在緊急修復。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

超強颱風珊珊逐漸逼近，九州宮崎縣周三雨勢強勁。(美聯社) 超強颱風珊珊逼近，鹿兒島縣指宿市周三刮起強風巨浪。(美聯社) 超強颱風珊珊逼近，鹿兒島縣指宿市周三刮起強風巨浪。(美聯社) 超強颱風珊珊逼近，鹿兒島縣枕崎市沿岸周三翻起巨浪。(美聯社) 超強颱風珊珊逐漸逼近，九州宮崎縣有房屋被強風摧毀。(美聯社) 宮崎縣周三雨勢強勁。(美聯社)

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