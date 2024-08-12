颱風瑪莉亞登陸日本岩手縣 局部地區雨量近470毫米創新高 水壩洩洪逾8000居民須撤離(有片)

颱風「瑪莉亞」周一(12日)吹襲日本東北，氣象廳表示，瑪莉亞上午8時30分左右從岩手縣大船渡市登陸並帶來連場豪雨，岩手縣局部地區雨量創新高。因水壩洩洪致河水暴漲，當局對部分地區逾8,000居民發布最高警戒級別的「緊急安全確保」，呼籲居民盡快疏散到安全地方。 颱風料晚上進入日本海 氣象廳指，這是自2016年來再有颱風從岩手縣登陸，也是1951年有紀錄以來，第3個從東北地區靠太平洋一側登陸的颱風。上午11時，瑪莉亞位處大船渡市西北西約30公里處，以時速15公里的速度朝西北方向移動，正橫過日本東北地區。中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。根據颱風預測路徑，瑪莉亞日間貫穿東北地區後，預計晚上將進入日本海。

岩手縣部分地區雨量創新高 於上午10時前的1小時內，岩手縣大船渡市降下每小時30毫米的大雨。截至上午10時，岩手縣多地48小時累計降雨量已創下氣象廳有紀錄以來新高，包括久慈市下戶鎖地區測得469毫米、久慈市山形地區277.5毫米，大槌町275.5毫米。

水壩洩洪 居民須疏散 另外，岩泉町測得230.5毫米、釜石市174毫米、洋野町大野地區163.5毫米。氣象廳預計，岩手縣將持續降雨，呼籲民眾嚴防山泥傾瀉災害、河水暴漲，以及低窪地區水浸。 受颱風影響，岩手縣久慈市的「瀑布水壩」水位上升，於上午緊急洩洪。市府研判水壩下游的長內川有河水泛濫風險，上午對市內的局部長內地區及小九慈地區，4,177戶共約8,300人發布警戒級別最高的「緊急安全確保」，呼籲民眾確認周圍狀況後，盡快疏散到附近建築物或是住所2樓以上等安全地方。