颱風蘇拉｜肆虐菲律賓水鄉澤國又橋斷！逾千人被迫離家避難

記者高珞曦／綜合報導
強颱風蘇拉吹襲菲律賓，令菲律賓北部鄉村洪水肆虐，上千人被迫離家避難。菲律賓氣象局預測，偏南方的馬尼拉和呂宋島等地未來3天將受影響。
《路透社》、《法新社》報導，強颱蘇拉（SAOLA）26日晚間掠過菲律賓呂宋島（Luzon Island）東北部，且持續沿太平洋岸向南移動，最大風速預計可達每小時185公里。菲律賓官員表示，呂宋島東北端已有數個沿海市鎮出現洪水，至少388人連夜撤離避難，且因電線桿倒塌，造成該省份120萬居民受到大規模停電影響。
直面太平洋的伊莎貝拉省（Isabela）、呂宋島卡加延省（Cagayan）北部以及西北海岸的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）的居民皆已移至地勢較高處，躲避強風駭浪造成進一步損失。伊莎貝拉省的救難官員佛隆達（Constante Foronda）說，目前該省撤離372人，而這些沿海城市沒有防護措施能有效阻擋颱風。雖然雨勢持續襲擊這些城市，幸而風勢還不是很強，「我們運氣不錯。」
菲國氣象局預測27日起將有多地出現強降雨，如伊莎貝拉省、卡加延省、伊羅戈省（Ilocos）以及科迪勒拉（Cordillera region）山區，發生洪水、山崩風險大為增加。同時，菲國氣象局預測強颱蘇拉28日將北轉，30日開始可能在台灣南部登陸。
報導提到，前述4個地區是菲律賓生產稻米、玉米、蔬菜的主要產區，由於菲律賓每年平均會受到約20個風暴襲擊，常造成數百人死亡，許多受災地區長期處於貧困之中。
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