颱風蘭恩｜德島阿波舞無視市長要求中止　強風接近下繼續舉辦（有片）

颱風蘭恩吹襲日本，同時也是日本盂蘭盆節的舉行日子，而德島的阿波舞也是盆節的例行盛事。雖然德島市長已提出中止的要求，但有關主辦當局卻仍然在周一（14日）強行舉辦，僅取消部份活動，引發了爭議。

蘭恩在今日（15日）正面吹襲日本的近畿地區，而在一岸之隔，四國的德島同樣受到風雨的影響。不過主辦德島阿波舞的執行委員會，在周一卻宣布如期舉行，而今日的活動在部份就已經宣布取消，當中包括主要的大會。

然而，德島的居民就對於周一繼續舉行感到質疑，德島市長內藤佐和子就解釋，市政府已經要求執行委員會取消有關的活動，然而委員會卻選擇繼續舉行，因此市政府就僅僅是撤去學生義工的參與部份。然而仍有人認為，市政府應該直接干預及取消，而不是讓委員會繼續舉辦。亦有人指出，在強風暴雨下，應考慮觀眾安全狀況而不是強行繼續。