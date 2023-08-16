颱風蘭恩｜新幹線東京至大阪受天雨影響一度停運　JR呼籲乘客盡量勿前往車站

颱風蘭恩雖然正遠離日本，不過日本新幹線服務仍受颱風影響，博多至新大阪的山陽新幹線在今日（16日）全線恢復，但東京至新大阪之間的東海道新幹線，一度因為靜岡縣內雨量太大而一度停駛，在5個多小時後才恢復有限度的服務。

隨着蘭恩逐漸向北移動，日本的交通逐步恢復，然而因為蘭恩在周二（15日）登陸期間，導致連接日本東西部的新幹線停駛，大批的旅客在今日前往各個新幹線車站，希望可以盡快乘坐到列車。然而雖然連接大阪至福岡之間的山陽新幹線恢復營業，但是JR東海宣布因為靜岡縣內的雨量計已達到限制數值。日本傳媒報道，在今早10時半的1個小時內，靜岡錄得60亳米的雨量，令到來往東京至大阪的新幹線服務一度暫停，直到當地時間的下午2時10分才重新恢復。