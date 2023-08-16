颱風蘭恩｜新幹線東京至大阪受天雨影響一度停運　JR呼籲乘客盡量勿前往車站

颱風蘭恩雖然正遠離日本，不過日本新幹線服務仍受颱風影響，博多至新大阪的山陽新幹線在今日（16日）全線恢復，但東京至新大阪之間的東海道新幹線，一度因為靜岡縣內雨量太大而一度停駛，在5個多小時後才恢復有限度的服務。
隨着蘭恩逐漸向北移動，日本的交通逐步恢復，然而因為蘭恩在周二（15日）登陸期間，導致連接日本東西部的新幹線停駛，大批的旅客在今日前往各個新幹線車站，希望可以盡快乘坐到列車。然而雖然連接大阪至福岡之間的山陽新幹線恢復營業，但是JR東海宣布因為靜岡縣內的雨量計已達到限制數值。日本傳媒報道，在今早10時半的1個小時內，靜岡錄得60亳米的雨量，令到來往東京至大阪的新幹線服務一度暫停，直到當地時間的下午2時10分才重新恢復。
颱風遇上節日人潮
由於蘭恩吹襲期間是在日本的盂蘭盆節，不少人都外出旅遊或回鄉，加上大阪是連接九州至東京之間的必經路，因此不少人回家的行程受阻。在今日早前起，大批旅客已前往大阪的新大阪站希望可以乘坐新幹線列車，由於人群眾多，在車站內明顯出現擠迫。有乘客表示，他原本打算乘坐周一列車回家，因為今日要恢復工作，不過目前仍未知道狀況。
由於多個車站都擠滿準備乘車的旅客，日本JR東京在社交媒體呼籲，目前多個車站都聚集大量旅客，車站已實施入閘的管制，因此希望其他旅客在人潮未消退之前，避免前往各個車站。
各駅では、多くのお客様で著しく混雑しているため、改札内への入場を制限している駅もあります。 運転再開や混雑緩和のお知らせをするまで、これからのご来駅をお控えいただきますようにお願いいたします。 お客様に安全にご旅行いただくため、ご協力をお願いいたします。 https://t.co/ycYdklR5JH— 東海道新幹線（東京～新大阪）運行情報【ＪＲ東海公式】 (@JRC_Shinkan_jp) August 16, 2023