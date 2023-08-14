颱風蘭恩｜日本關西多條鐵路及新幹線明停運　環球影城等景點宣布休息

隨着蘭恩逐漸迫近，日本JR西日本鐵路公司宣布，明日山陽新幹線由新大阪及至岡山之間的路線，將全日停駛，不過岡山至博多之間的路線會繼續營運。而JR東海亦已公布，東海道新幹線名古屋至新大阪亦會全日停運，意味明日由名古屋至岡山之間的新幹線列車都會暫停。

雖然颱風卡努已經遠離日本，不過另一個熱帶氣旋的蘭恩將在明日（15日）登陸。日本方面已宣布，來往名古屋至新大阪以及新大阪至岡山的新幹線將會停駛，而包括大阪在內的關西多條鐵路亦會在明日停運，大阪的環球影城以及通天閣等景點，同樣在明日休息。

同樣停運的還有南海電鐵，當中包括空港線及南海本線，而JR西日本亦宣布關西空港線日根野至關西機場線路停運，意味明日關西國際機場的鐵路線全面停駛。大阪地鐵就公布，因應強風的狀況，地面高架路線的將會停駛，而大阪的單軌列車亦表示，會在明早11時起陸續停運。

關西機場鐵路停運

航空方面，日本航空已宣布取消今日19班以及明日240班，從大阪伊丹機場出發的航班，而全日空亦有310班航班取消，同時可能會取消從關西國際機場起飛的航班。

大阪環球影城在今日（14日）公布，因為颱風關係明日全日休業，確保遊客及職員的安全，而入場門票的處理會在官網中公布。至於周三的開放時間也可能會受到颱風的影響而延遲。除了環球影城之外，大阪市內的通天閣以及海遊館同樣休息，枚方市的枚方公園、和歌山的冒險大世界等多個觀光設施，亦將會在明日休息。而目前在兵庫縣甲子園舉行的全國高校棒球大賽，亦取消了在明日的比賽，而原定周三的比賽都會順延。