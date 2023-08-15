颱風蘭恩｜日本靜岡縣中部龍捲風來襲 汽車被吹翻1人受傷(更新、有片)

【16：12更新】靜岡市消防表示，有民眾通報市內一處停車場有車輛被強風吹翻，車內1人受傷，送院時清醒。停車場內有幾輛車的車窗玻璃破裂，消防指疑為龍捲風的強風造成。

另外，中部電力公司表示，截至上午11時，靜岡市駿河區共有2170戶停電，有民眾通報電線遭吹斷。

日本靜岡縣沿海周一(14日)上午出現海龍捲，氣象廳分析，受到颱風「蘭恩」暖濕空氣流入影響，形成海龍捲。氣象廳周二(15日)早上11時58分對靜岡縣中部發布龍捲風警報，指當地早上出現龍捲風。

日本放送協會(NHK)報道，周一當地時間上午8時左右，靜岡縣下田市沿海，有民眾拍攝到一團烏雲下方出現白色細長狀、像龍捲風的旋風。從影片可見，氣流附近的水花及海水不斷向上捲起。

氣象廳指，當時下田市附近地區受蘭恩附近暖濕空氣流入影響，大氣狀態不穩定，因此有可能出現會生成龍捲風的積雨雲，並分析「可能是海上龍捲風」。二早上，靜岡縣中部亦出現龍捲風。