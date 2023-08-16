颱風蘭恩｜破紀錄降雨 鳥取縣知名「河原風呂」被洪水淹浸(有片)

颱風蘭恩｜網民上傳三朝溫泉一帶河水暴漲的畫面。(互聯網)

受颱風「蘭恩」雨帶影響，日本鳥取縣破紀錄降雨，多地河水氾濫、出現災情，其中鳥取市佐治地區一天就降雨515毫米，超過往年8月一整個月2.5倍的雨量。鳥取縣知名三朝溫泉的「河原風呂」亦遭淹浸。

《朝日新聞》報道，位於鳥取縣中部三朝町的三朝溫泉，有一處位於三德川河邊的露天溫泉「河原風呂」，在蘭恩來襲期間因河水高漲被淹浸。

三朝溫泉觀光協會表示，日前得知蘭恩逼近，作為防風準備，已在本月14日撤除河邊的更衣室。

「河原風呂」兩年前也因大雨遭淹浸，當時花了約一個月才完成重建。暫未清楚今次受災情況，要等到河水水位下降後才能調查。觀光協會表示，有人已急不及待溫泉復業，協會希望能盡快完成重建。