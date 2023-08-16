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2023-08-16 18:42:16

颱風蘭恩｜破紀錄降雨 鳥取縣知名「河原風呂」被洪水淹浸(有片)

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颱風蘭恩｜網民上傳三朝溫泉一帶河水暴漲的畫面。(互聯網)

颱風蘭恩｜網民上傳三朝溫泉一帶河水暴漲的畫面。(互聯網)

受颱風「蘭恩」雨帶影響，日本鳥取縣破紀錄降雨，多地河水氾濫、出現災情，其中鳥取市佐治地區一天就降雨515毫米，超過往年8月一整個月2.5倍的雨量。鳥取縣知名三朝溫泉的「河原風呂」亦遭淹浸。

《朝日新聞》報道，位於鳥取縣中部三朝町的三朝溫泉，有一處位於三德川河邊的露天溫泉「河原風呂」，在蘭恩來襲期間因河水高漲被淹浸。

三朝溫泉觀光協會表示，日前得知蘭恩逼近，作為防風準備，已在本月14日撤除河邊的更衣室。

「河原風呂」兩年前也因大雨遭淹浸，當時花了約一個月才完成重建。暫未清楚今次受災情況，要等到河水水位下降後才能調查。觀光協會表示，有人已急不及待溫泉復業，協會希望能盡快完成重建。

颱風蘭恩｜鳥取縣有道路塌陷。(美聯社)

颱風蘭恩｜鳥取縣有道路塌陷。(美聯社)

颱風蘭恩｜溫泉旅館員工：第一次看到這情況

當地溫泉街有部分旅館被淹浸，但周邊道路仍可通行。協會呼籲遊客出發前先詢問旅館最新狀況。

有溫泉旅館員工表示：「雨勢很大，還漏水，旅館前的河水看似要滿出來，很擔心如果氾濫要怎麼辦，還是第一次看到這種情況。」

一名與家人從兵庫縣姬路市到訪的遊客表示，當時河水逐漸上漲令人擔心，但旅館比避難所更讓人安心，入住後可以好好休息。

颱風蘭恩｜鳥取縣多處河流氾濫。(路透社) 颱風蘭恩｜鳥取縣多處河流氾濫。(美聯社) 颱風蘭恩｜鳥取縣有橋樑被洪水沖毀。(美聯社) 颱風蘭恩｜鳥取縣佐治川河堤被沖毀。(路透社)
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