颱風蘭恩｜破紀錄降雨 鳥取縣知名「河原風呂」被洪水淹浸(有片)

受颱風「蘭恩」雨帶影響，日本鳥取縣破紀錄降雨，多地河水氾濫、出現災情，其中鳥取市佐治地區一天就降雨515毫米，超過往年8月一整個月2.5倍的雨量。鳥取縣知名三朝溫泉的「河原風呂」亦遭淹浸。
《朝日新聞》報道，位於鳥取縣中部三朝町的三朝溫泉，有一處位於三德川河邊的露天溫泉「河原風呂」，在蘭恩來襲期間因河水高漲被淹浸。
三朝溫泉觀光協會表示，日前得知蘭恩逼近，作為防風準備，已在本月14日撤除河邊的更衣室。
「河原風呂」兩年前也因大雨遭淹浸，當時花了約一個月才完成重建。暫未清楚今次受災情況，要等到河水水位下降後才能調查。觀光協會表示，有人已急不及待溫泉復業，協會希望能盡快完成重建。
颱風蘭恩｜溫泉旅館員工：第一次看到這情況
當地溫泉街有部分旅館被淹浸，但周邊道路仍可通行。協會呼籲遊客出發前先詢問旅館最新狀況。
有溫泉旅館員工表示：「雨勢很大，還漏水，旅館前的河水看似要滿出來，很擔心如果氾濫要怎麼辦，還是第一次看到這種情況。」
一名與家人從兵庫縣姬路市到訪的遊客表示，當時河水逐漸上漲令人擔心，但旅館比避難所更讓人安心，入住後可以好好休息。
昨日友達が送ってきた三朝温泉辺りの映像— KUNiE (@KuuuuuNiiiii) August 15, 2023
鳥取県中部でこのレベルはさすがに心配になるよな～💦
橋の下にある三朝名物の公衆浴場も跡形もなくなったって。夜中に友達とよく入ってたな～
土砂崩れとかまじでなりそうこの辺り
気を付けて！ pic.twitter.com/M9EuI7NxIm
鳥取市佐治町加瀬木で午後7時ごろ撮影された佐治川の映像です。— NHKニュース (@nhk_news) August 15, 2023
上流から流れてきた木くずのようなものが道路に散乱し、茶色く濁った川の水が道路に向かってあふれ出しているのが確認できます。https://t.co/9f5eG5e5uu#nhk_video pic.twitter.com/HSOvgZDbax