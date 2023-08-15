颱風蘭恩｜蘭恩二度登陸關西 至少38傷 兵庫鳥取岡山破紀錄降雨(有片)

蘭恩周二下午4時位於兵庫縣豐岡市南方約50公里處，以每小時15公里速度朝西北偏北移動，目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。預測颱風中心在周二晚至周三凌晨將進入日本海。

日本放送協會(NHK)報道，兵庫縣、岡山縣及鳥取縣已降下破紀錄大雨，隨著蘭恩再度登陸，雨勢亦增強，可能引發災情。

颱風「蘭恩」周二(15日)清晨5時前在和歌山縣登陸，短暫入海後，中午過後再從兵庫縣明石市附近二度登陸，根據日本媒體統計，各地至少有38人在風暴中受傷。

颱風蘭恩｜多地有民眾受傷

NHK報道，和歌山市有一人遭掉落的外牆牆板砸中受傷昏迷，總計和歌山縣有4人受傷。消防表示，截至下午3時，大阪府總計有11人因風暴受傷。

京都府截至上午11時，有3人因強風跌倒受傷。京都府福知山市一處道路因落石中斷，27戶共51人受困。福知山市道路凌晨因大雨淹浸，舞鶴市西區商店街亦出現水浸。

兵庫縣截至上午11時30分，總計有7人受傷；滋賀縣2人受傷；三重縣截至下午2時30分，有9人跌傷，當地有太陽能板被強風吹翻，散亂一地。

愛知縣東海市截至上午6時30分，一名老翁外出散步時因強風跌倒受傷。香川縣高松市一名年長男性在工作時，被強風吹倒的金屬架擊中，背部受傷。