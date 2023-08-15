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國際
2023-08-15 11:05:56

颱風蘭恩｜蘭恩登陸日本 數萬戶停電 800航班取消 便利店關閉(有片)

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颱風蘭恩｜奈良有棚架倒冧。(互聯網)

颱風蘭恩｜奈良有棚架倒冧。(互聯網)

颱風「蘭恩」直撲日本，日本放送協會(NHK)報道，移動緩慢的蘭恩周二(15)清晨在和歌山縣登陸，超過800班航班取消，數萬戶停電，當局發布洪水及泥石流警報。風暴中，和歌山、京都、奈良等地多處水浸，建築物損毀，和歌山市至少兩人遇意外受傷。

蘭恩在和歌山縣南端登陸，地點在東京西南方約400公里處。在盂蘭盆節旅遊旺季，颱風卡努前腳剛走，蘭恩緊接在後，為日本中西部廣泛地區帶來強風大雨。

颱風蘭恩｜和歌山市一男一女受傷

NHK報道，和歌山市北出島一幢建築物外牆倒塌，壓著一名60歲男子，消防接報到場發現男子失去意識，將他救出，送院治療。此外，和歌山市秋月一名59歲婦人騎單車時被強風吹倒，受輕傷。

報道指，廣泛地區停電，中部三重縣逾3.4萬戶、大阪府逾1.7萬戶、和歌山縣逾1.2萬戶、京都府5,970戶、兵庫縣4,440戶、奈良縣4,400戶、愛知縣5,410戶無電力供應。

JR東海公司往來受影響地區的區間車停駛，連鎖便利店7-Eleven關閉逾百間門市。

颱風蘭恩｜三重縣尾鷲市有大樹塌下。(互聯網)

颱風蘭恩｜三重縣尾鷲市有大樹塌下。(互聯網)

颱風蘭恩｜料降豪雨

氣象廳預測，接下來24小時，豐田汽車所在的東海地方將降下350毫米雨量，是8月平均雨量的近3倍。在盂蘭盆節連假，許多工廠休假，城市居民都返回家鄉。

截至當地時間周二早上9時，蘭恩持續風速為每小時150公里，從本州西部朝西北方移動。氣象廳預測，蘭恩將在周三(16)清晨抵達日本海，並持續沿著日本海往北移動。

颱風蘭恩｜京都府舞鶴市有住戶被洪水淹浸。(互聯網) 颱風蘭恩｜奈良戶外設施損毀。(互聯網) 颱風蘭恩｜京都福知山農田被淹浸。(互聯網) 颱風蘭恩｜京都府舞鶴市街道水浸。(互聯網) 颱風蘭恩｜京都府舞鶴有橋樑被洪水沖毀。(互聯網)
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