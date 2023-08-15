颱風蘭恩｜蘭恩登陸日本 數萬戶停電 800航班取消 便利店關閉(有片)

颱風「蘭恩」直撲日本，日本放送協會(NHK)報道，移動緩慢的蘭恩周二(15日)清晨在和歌山縣登陸，超過800班航班取消，數萬戶停電，當局發布洪水及泥石流警報。風暴中，和歌山、京都、奈良等地多處水浸，建築物損毀，和歌山市至少兩人遇意外受傷。

蘭恩在和歌山縣南端登陸，地點在東京西南方約400公里處。在盂蘭盆節旅遊旺季，颱風卡努前腳剛走，蘭恩緊接在後，為日本中西部廣泛地區帶來強風大雨。

颱風蘭恩｜和歌山市一男一女受傷

NHK報道，和歌山市北出島一幢建築物外牆倒塌，壓著一名60歲男子，消防接報到場發現男子失去意識，將他救出，送院治療。此外，和歌山市秋月一名59歲婦人騎單車時被強風吹倒，受輕傷。

報道指，廣泛地區停電，中部三重縣逾3.4萬戶、大阪府逾1.7萬戶、和歌山縣逾1.2萬戶、京都府5,970戶、兵庫縣4,440戶、奈良縣4,400戶、愛知縣5,410戶無電力供應。

JR東海公司往來受影響地區的區間車停駛，連鎖便利店7-Eleven關閉逾百間門市。